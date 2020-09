Een stapje in de leefwereld van iemand met dementie bij Woonlandschap de Leyhoeve

In Nederland leven op dit moment 270.000 mensen met dementie. Zorgen voor iemand met dementie is een belastende taak. Dit geldt zowel zorgprofessionals als voor mantelzorgers. Ook binnen de speciale zorgvleugel van Woonlandschap de Leyhoeve heeft een groot deel van de bewoners te maken met een vorm van dementie.



Directeur en bestuurder van Leyhoeve Zorg B.V., Gré Wiskerke: “Om de juiste zorg te kunnen verlenen is het van enorm belang dat medewerkers goed inzicht hebben in de belevingswereld van haar bewoners. Dit geldt voor elke zorgvraag, maar zeker ook bij dementie.”



Om alle medewerkers op een laagdrempelige en effectieve wijze te scholen in wat het betekent om een vorm van dementie te hebben, biedt Woonlandschap de Leyhoeve op haar beide locaties -Groningen en Tilburg - een simulatietraining van Into D’mentia aan. Deze simulatietraining laat gezonde mensen ervaren wat het betekent om dementie te hebben. Gré Wiskerke: “Door zelf even in de leefwereld van iemand met dementie te stappen, ontstaat er meer begrip over hoe ingrijpend deze ziekte is als het je overkomt. Als je zelf ervaart hoe het is om met dementie te leven, snap je het beter, toon je meer begrip, kun je beter de aansluiting vinden bij de belevingswereld van de bewoner… en kun je mede hierdoor betere zorg leveren.”



Niet alleen zorgmedewerkers, maar ook medewerkers van bijvoorbeeld de horeca, receptie en facilitaire diensten nemen deel aan de training. Daarnaast krijgen familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en de cliëntenraden deze mogelijkheid. Van 11 september tot en met 25 september staat de hiervoor speciaal ontwikkelde mobiele cabine van Into D’mentia bij De Leyhoeve in Groningen. En van 29 september tot en met 21 oktober treft u deze aan bij De Leyhoeve in Tilburg.