Hillenaar Outdoor focust op Digitale Masten / afscheid van Abri’s

Nieuwe media in Den Haag, Breda en Maastricht. Hillenaar Outdoor focust voortaan volledig op Digitale Reclamemasten langs snelwegen en zet die ambitie om in uitbreidingen. Naast de twaalf huidige masten in het portfolio komen er op korte termijn vier bij in de genoemde steden. ,,Het medialandschap is veranderd”, zegt algemeen directeur Jeroen Hillenaar. ,,Sinds Corona is de vraag naar Digitale Masten explosief gegroeid. Daar spelen we op in.” Zijn bedrijf is op dit moment met meerdere partijen in gesprek over de verkoop van het Abri netwerk van Hillenaar Outdoor. ,,Deze gesprekken zijn in een ver gevorderd stadium.”



Hillenaar Outdoor bestaat sinds 2017 en is razendsnel gegroeid. De out-of-home onderneming heeft een belangrijke positie verworven in de Nederlandse reclamewereld. Speerpunt daarbij zijn al vanaf de start digitale media. ,,Ons portfolio is heel breed terwijl de vraag zich de laatste maanden heel nadrukkelijk toespitst op Digitale Reclamemasten langs snelwegen. Media met veel impact en een groot bereik.” Een ontwikkeling die zich al voor Corona aftekende maar nu versneld doorzet. ,,Dit heeft ertoe geleid dat we ons beleid aanpassen en een nieuwe focus aanbrengen. Die is volledig gericht op masten. Onze overige media – onder meer Abri’s – worden gefaseerd verkocht aan andere exploitanten.” Namen kan hij nog niet noemen. ,,Maar de gesprekken bevinden zich in een afrondende fase.” Het afstoten van delen van het portfolio maakt uitbreidingen mogelijk. ,,We zijn op dit moment – met twaalf absolute A locaties – al een belangrijke speler op het gebied van Digitale Reclamemasten langs snelwegen. Die positie verstevigen we nu in hoog tempo met de komst van vier nieuwe masten. In respectievelijk Breda (langs de A58 en A16), Den Haag (A12) en Maastricht (A2). Op iets langere termijn komen daar nog twee masten bij.” Het totale portfolio van Hillenaar Outdoor omvat op dat moment maar liefst 18 locaties. ,,Gesitueerd langs de drukste snelwegen van Nederland”, zegt Hillenaar trots. ,,Vanzelfsprekend zijn beperkt bewegende en HTML5 campagnes mogelijk en kunnen campagnes ook Programmatic worden ingekocht, waardoor er optimaal ingespeeld kan worden op relevantie en actualiteit.”



Corona



Hillenaar Outdoor ontleent nieuwe kansen aan de Corona crisis. ,,Natuurlijk kregen ook wij in eerste instantie te maken met een forse reductie van het aantal campagnes”, zegt Hillenaar. ,,Maar deze situatie is vooral van toepassing op het begin van de crisis. Al snel verschenen er weer lichtpuntjes aan de horizon.” Hij doelt op specifieke branches die juist nu behoefte hadden aan veel extra communicatie. ,,Webshops in uiteenlopende genres bijvoorbeeld. Masten langs snelwegen lenen zich daarvoor bij uitstek”, aldus Hillenaar. Hij is bovendien trots op de maatschappelijke betrokkenheid die zijn bedrijf tijdens Corona aan de dag heeft gelegd. ,,Ons marketing team heeft direct in eigen huis effectieve campagnes opgezet om onder meer zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. En ons netwerk is ingezet om passanten te wijzen op de regels. Bijvoorbeeld op het gebied van afstand houden.” Hillenaar ziet de crisis niet alleen maar als negatief. ,,De situatie heeft wederom de kracht van buitenreclame onderstreept. Daar zijn vriend en vijand het over eens. Middels out-of-home communicatie bereik je heel snel een miljoenenpubliek. Het is een massamedium dat razendsnel een groot bereik genereert.”