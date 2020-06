Na de “Rabbit” en “Satisfyer” zijn nu de mannen aan de beurt

Innovatieve Japanse seksspeeltjes voor mannen veroveren Europa



TILBURG – In tijden van isolatie is er meer vraag dan ooit naar seksspeeltjes. Nederlandse bedrijven bieden steeds vaker seksspeeltjes van over de grenzen aan, vooral voor mannen.



Er bestaat van oudsher schroom over het onderwerp masturbatie: hoewel uit onderzoek blijkt dat 95% van de mannen en 80% van de vrouwen regelmatig masturbeert blijft er een taboe rondom bestaan. Nu het voor consumenten steeds gemakkelijker wordt om seksspeeltjes online te kopen is de omzet enorm gestegen: veel online seksshops zagen hun verkopen verveelvoudigen.



Deze groei vertaalde zich naar vernieuwingen: seksspeeltjes kregen bewegende onderdelen, meer trilfuncties, en konden via Bluetooth worden bestuurd. Lange tijd ging het voor mannen niet veel verder dan Fleshlights: kunstvagina’s in een harde plastic buis. Veel andere mannenspeeltjes, zoals prostaatstimulators, worstelen nog steeds met het stigma dat ze alleen voor homoseksuelen zijn, iets wat voor heteroseksuele mannen een belemmering kan zijn.



In Japan is het een omgedraaide wereld: vrouwenspeeltjes zijn taboe, terwijl die voor mannen juist populair zijn. De masturbator is daar al decennia doorontwikkeld, met als resultaat kwalitatief hoogwaardig mannenspeelgoed. Zo zijn er hypermoderne pocket pussies ("onaholes"), maar ook levensechte borsten en zelfs blowjob masturbators.



Niels van der Voort, oprichter van MotsuToys, importeert de innovatieve Japanse speeltjes sinds enkele jaren voor de Europese markt. ,,We zien dat er veel vraag naar is. De Westerse ontwerpen kunnen gewoonweg niet tippen aan de jaren ervaring van de Japanse producenten. Die maken bijvoorbeeld sekstoys met interne structuren om spieren of botten na te bootsen, of gaan juist voor structuren die niks weg hebben van een vagina maar wél geweldig voelen”.



In de huidige anderhalvemetersamenleving lijken meer mensen dan ooit tevoren online seksspeeltjes te kopen: een orgasme voelt ten slotte niet alleen lekker, het verlaagt ook nog eens stress.