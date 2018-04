Tijd heelt niet alle wonden: artsen MST bundelen kennis rondom wondzor

In Twente hebben 11.400 mensen een wond die slecht geneest. “Bij elke persoon schuilt daar ongelooflijk veel leed achter”, stellen MST-artsen van het Wond Expertise Centrum. Zij hebben daarom kennis en kunde rondom wondzorg verenigd: niet alleen in het ziekenhuis maar ook buiten het ziekenhuis. Doordat verschillende specialisten in het ziekenhuis samenwerken met huisartsen en thuiszorg, kan dit onderschatte medische probleem beter dan ooit worden behandeld.



Tijd heelt niet alle wonden: twee procent van de Nederlanders heeft een wond die een lange tijd open is. Zo hebben veel mensen met suikerziekte of vaatproblemen een wond aan hun been of voet die slecht geneest. Als een wond niet dichtgroeit, leidt dat tot pijn en schaamte omdat de wond kan lekken of stinken. Soms zorgt het voor eenzaamheid omdat je elke dag moet wachten op de thuiszorg die de wond komt verzorgen. Medisch gezien is een niet-genezende wond een ernstig risico. Zo zijn de meeste amputaties bij mensen met suikerziekte het gevolg van een wond die niet sluit in combinatie met een infectie.



Dermatoloog en chirurg kijken samen naar de wond



Om te zorgen voor betere wondzorg richtte MST een Wond Expertise Centrum (WEC) in. Hier bundelen dermatologen, vaatchirurgen en plastisch chirurgen hun krachten met één doel: zorgen dat een wond die niet geneest wel gaat helen en dichtgroeien. Het WEC leidt aantoonbaar tot een snellere wondgenezing – mensen zijn eerder mobiel en ontsnappen aan complicaties. Ook leidt het tot vermindering van de zorgkosten omdat de patiënt minder lang verbandmateriaal gebruikt en minder complicaties oploopt.



Het WEC zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Het aantal mensen met een slecht genezende wond zal de komende jaren namelijk fors stijgen vanwege de vergrijzing en een toename in chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en suikerziekte.



Gebrek aan kennis en samenwerking



De wondzorg in Nederland ondervindt veel problemen door een gebrek aan kennis, kunde en samenwerking. Die cirkel wil MST doorbreken. In WEC MST werken daarom verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, dermatologen, vaatchirurgen en plastisch chirurgen samen bij het behandelen van complexe wonden. Betere wondzorg start met snelle en betere diagnostiek. Maar de zorg buiten het ziekenhuis is net zo belangrijk. Daarom ontwierp MST een integraal netwerk buiten het ziekenhuis rond wondzorg met huisartsen, Zorgschakel Enschede en Carintreggeland. De aanpak van MST is uniek in Nederland en draait om hoogwaardige wondzorg in het ziekenhuis wanneer het moet en thuis als dat kan.



MST leidend in landelijke werkgroep



Buiten Twente levert het WEC MST een belangrijke bijdrage in een verbeteringsslag van wondzorg. Robbert Meerwaldt, chirurg binnen het WEC MST, is voorzitter van de landelijke werkgroep die alle bestaande richtlijnen en documenten over wondzorg integreert tot een landelijke kwaliteitsstandaard zodat de patiënt in Nederland op de juiste plaats passende wondzorg krijgt. Het WEC MST ontwikkelt tevens innovatief (inter)nationaal onderzoek naar wondgenezing.



Om meer aandacht te vragen voor wondzorg organiseert MST een Publieksacademie over wondzorg op 12 april en een verwijzerssymposium op 14 juni.