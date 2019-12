Na Black Friday de kater: een enorme stroom retouren

Black Friday, Cyber Monday, Black Week: het uit Amerika overgewaaide shopping-fenomeen wordt ook in Nederland elk jaar groter. Webwinkels stunten met bodemprijzen en verkoopaantallen schieten omhoog. De keerzijde van de koopjesdag? Een stroom aan retouren. Het Amsterdamse bedrijf BuyBay verzacht de kater en lost het retourprobleem voor bijna alle grote e-tailers van Nederland op.



Kopen, kopen, retourneren



De consument koopt op Black Friday vanwege de lage prijs, maar is er achteraf lang niet altijd blij mee. Producten worden massaal teruggestuurd. ‘De stroom retouren is altijd enorm, maar vorig jaar nam die in de weken na Black Friday en Cyber Monday nog met bijna 3% toe. Vergis je niet; dat zijn enorme aantallen. De meeste retouren komen na de kerstdagen binnen: airfryers die toch niet in de smaak vielen, een voetbalspelletje dat toch een misser bleek’ vertelt Chiel Bosgoed, BuyBay’s Head of Sales.



Slimme software



Bij BuyBay zijn er ruim 200 mensen iedere dag bezig om het retourprobleem op te lossen. 'Wij garanderen dat we alle retourproducten weer verkopen en tegen de beste prijs', aldus Bosgoed. ‘Onder andere dankzij machine-learning en complexe algoritmes worden onze retour rendementen steeds beter. Onze zelfontwikkelde software tools zorgen voor een optimale match met kopers en voor een soepele herdistributie met maximaal rendement voor alle partners.’



Einde kapitaalvernietiging



Met de groeiende maatschappelijke focus op duurzaamheid wordt het belang van verantwoord retouren steeds groter. Al blijft het zonde dat er zoveel producten retour komen bij de webwinkels, vindt Bosgoed, 'maar voorheen ging die naar opkopers of werden ze vernietigd. Wij geven ze een tweede leven en daarmee maken we echt impact. Ook en vooral in december.’



Interesse in de oplossing van BuyBay? Neem contact op met Chiel Bosgoed (chiel.bosgoed@buybay.com)