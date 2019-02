IT-bedrijf regelt op valentijnsdag dates voor vrijgezelle IT-ers

In de strijd om IT-ers halen bedrijven alles uit de kast. Team Rockstars IT gaat wel heel ver om haar IT-ers te plezieren: zij regelen tijdens valentijnsdag dates voor de vrijgezelle medewerkers.



“We vragen continu aan onze IT-ers waar we hen blij mee kunnen maken. In een strategiemeeting in december kwam, weliswaar als grapje, een aantal keer naar voren dat er behoefte zou zijn aan een datingservice. Why not dachten wij.” Aldus CEO Laurens Simonse van het IT-bedrijf.



“Aangezien valentijnsdag er aan kwam én we hoofdsponsor zijn van het Nederlandse Olympisch curlingteam was het plan snel geboren” vervolgt Simonse. Op de Schaatsbaan in Rotterdam zullen de single IT-ers op 14 februari een eerste date aangaan door een door Team Rockstars IT gekozen lucky lady. Om het ijs te breken zal het Nederlands Olympisch Curling Team de mannen ondersteunen door het verzorgen van een Curling Cupid clinic. “Voor 1 dag zijn we date-acheerder” besluit Simonse.