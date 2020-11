Honderdduizenden kinderen in Azië en Centraal-Amerika getroffen door natuurgeweld

De afgelopen weken zijn honderdduizenden kinderen en hun families hard getroffen door zware regenbuien, overstromingen en aardverschuivingen in Azië en Centraal-Amerika. Lokale medewerkers van Save the Children zijn ter plekke om mensen in de zwaarst getroffen gebieden te helpen.



Vorige week kwam Eta als orkaan aan land in Nicaragua. Daarna trok Eta, inmiddels afgezwakt tot tropische storm, over Honduras en Guatemala. Een van de krachtigste orkanen in jaren in Centraal-Amerika laat een spoor van vernieling achter. Hele dorpen zijn onbereikbaar door overstromingen, wegen zijn geblokkeerd en op veel plekken is er geen elektriciteit. Honderdduizenden kinderen en hun families zijn gevlucht naar tijdelijke opvanglocaties.



“Veel mensen moesten hun huizen verlaten en hebben daardoor alles verloren”, vertelt Victoria Ward, directeur van Save the Children in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. “Kinderen zijn in deze omstandigheden het meest kwetsbaar. Daarom moeten we ervoor zorgen dat ze veilig zijn, dat ze een dak boven hun hoofd hebben en dat ze toegang hebben tot voedsel en gezondheidszorg.”



Om de meest kwetsbare kinderen en hun families te helpen zorgt Save the Children voor voedsel, schoon drinkwater, dekens, kleding en schoonmaakproducten om te voorkomen dat COVID-19 en andere ziektes zich snel kunnen verspreiden. Ook levert de hulporganisatie speelgoed aan lokale overheden zodat kinderen in opvangcentra kunnen spelen. Dit helpt bij de verwerking van moeilijke en soms traumatische ervaringen.



Ook op andere plekken slaat het natuurgeweld toe. Eerder deze maand werden de Filipijnen getroffen door ‘supertyfoon’ Goni, die onophoudelijke regen en hevige modderstromen veroorzaakte. Huizen, scholen en ziekenhuizen werden verwoest, zeker 24 mensen vonden de dood, bijna 400 mensen raakten gewond en ruim 130.000 mensen verlieten hun huizen op zoek naar veiligheid. Velen worden nog steeds vermist. Lokale medewerkers van Save the Children delen jerrycans, emmers, hygiënepakketten, dekzeilen en kookspullen uit.



Save the Children maakt zich zorgen over het natuurgeweld dat zich door klimaatverandering steeds vaker laat zien. “Het heeft een grote impact op kinderen en hun families. Hele samenlevingen raken erdoor ontwricht. Gezinnen vallen uit elkaar, scholen worden vernield, bezittingen gaan verloren, er is een grote kans op uitbraken van ziektes en voedsel- en watertekorten liggen op de loer”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland.