Eerste biologisch afbreekbaar plakband in Nederland

Laro Tape lanceert duurzaam ‘monta biopack’ in strijd tegen ‘plastic soep’.



OMMEN, 21 november – Voor het eerst is er in Nederland biologisch afbreekbaar plakband beschikbaar dat gerecycled kan worden. De duurzame verpakkingstape ‘monta biopack’ wordt op de markt gebracht door Laro Tape uit Ommen.



Na gebruik wordt het plakband binnen enkele maanden afgebroken in industriële composteerinstallaties. Daarvoor is de tape als eerste in Europa gecertificeerd door het TüV Oostenrijk, dat het keurmerk OK Compost Industrial heeft toegekend. Dat betekent dat monta biopack voldoet aan de strikte eisen en normen op het gebied van composteerbaarheid, biologische afbreekbaarheid, eco-toxiciteit en materiaaleigenschappen.



Hoewel het daar geen keurmerk voor heeft kan het plakband ook gescheiden ingezameld worden voor plastic recycling of verbrand worden in afvalenergiecentrales.



De verpakkingsindustrie kan de tape gebruiken voor het afsluiten van kartonnen dozen of het afdichten van biologisch afbreekbare zakken en films, bloemisten en tuinders voor het bundelen van bloemen of tuinafval. Ook is de tape te gebruiken door groene webshops, bio-winkels of fabrikanten van bio-producten.



Met deze innovatieve verpakkingstape speelt Laro Tape in op de groeiende vraag naar milieuvriendelijke alternatieven op de verpakkingsmarkt en wil het een bijdrage leveren aan het terugdringen van de ‘plastic soup’. ,,In gesprekken met klanten kregen we vaak de vraag wanneer we met een biologisch afbreekbaar en composteerbaar alternatief zouden komen. Nu kunnen we die vraag uit de markt beantwoorden”, zegt directeur Koen Rolvink.



De tape is ontwikkeld door het Duitse bedrijf monta. De folie is bio-based en de natuurlijke rubberlijm bestaat voor 90 procent uit hernieuwbare grondstoffen. De composteerbaarheid is niet ten koste gegaan van de sterkte. De tape kan temperaturen van min 30 tot plus zeventig graden aan. Laro Tape is in Nederland preferred partner van monta biopack.