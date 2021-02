Drie Nederlandse organisaties bieden bedrijfsleven Toekomst van het Werken

Organisaties in Nederland moeten zich nú, terwijl de coronacrisis nog in alle hevigheid woedt, voorbereiden op de Toekomst van het Werken. Om dat te ondersteunen lanceren Boer & Croon, Marts en VOX de site https://www.toekomstvanhetwerken.nl/ , waar de drie bedrijven elk vanuit hun eigen expertise én gezamenlijk hun visie geven op de sterk veranderende manieren van werken.



Dat onze manier en locaties van werken door de coronacrisis zijn veranderd is een feit. Voor de meeste organisaties betekent dit een blijvende en structurele verandering. Maar denken zij goed genoeg na over een integrale en duurzame aanpak? Of denken organisaties dat ze er wel zijn met het sluiten van wat kantoorruimten en het faciliteren van thuiswerken voor werknemers?



De drie bedrijven achter Toekomst van het Werken helpen organisaties de uitdagingen op het gebied van kantoor- en thuiswerken en ook op het gebied van management- en bedrijfsprocessen, in kaart te brengen en de noodzakelijke veranderingen te implementeren. Alleen als álle aspecten worden meegenomen, kunnen organisaties optimale beslissingen nemen en wordt de Toekomst van het Werken voor íedere medewerker productiever, efficiënter, plezieriger en gezonder.



Op https://www.toekomstvanhetwerken.nl/ lichten Boer & Croon, Marts en VOX met behulp van vijf bouwblokken toe welke invalshoeken van belang zijn, hoe zij tot een integraal advies voor uw organisatie komen en de realisatie van de veranderingen voor u helpen implementeren.



Over Boer & Croon:

Boer & Croon levert oplossingen voor managementvraagstukken met mensen die de klus klaren. Mensen die zien dat het anders of beter kan zijn er in overvloed. Mensen die het zien en doen zijn schaars. We zijn daarom sterk in het transformeren van organisaties door pragmatisch programma- en projectmanagement. Met een stevige dosis realisatiekracht. Vanuit het hart van de organisatie, met gevoel voor de interne mens. Get it done!



Over Marts:

Met trots stellen we ons voor als allround huisvestingsteam. Gestart vanuit verhuismanagement zijn we inmiddels uitgegroeid naar een complete dienstverlener op het gebied van huisvesting. Ons team met verschillende expertises, zoals interieurarchitecten, projectmanagers, verhuismanagers en verandermanagers vult elkaar aan en inspireert elkaar waardoor wij vanuit een energieke bron met onze opdrachtgevers samenwerken aan huisvestingsprojecten. Samen bepalen we wat uw organisatie nodig heeft, of dit nu een nieuw ontwerp van uw werkomgeving, kantoorinrichting, haalbaarheidsstudie of verhuizing is. Wij leveren maatwerk door verbinding te maken met u en uw medewerkers. Partnerschap en open, eerlijke communicatie staat bij ons centraal.



Over VOX:

VOX Advies & Projectmanagement adviseert eindgebruikers bij het verbeteren van de functionaliteit en veiligheid van hun kantoren, nu en in de toekomst. Daarnaast levert VOX integrale projectmanagementdiensten voor het implementeren van veranderingen in werkplekconcepten en -functionaliteiten. Ook kan VOX de thuiswerkplek van uw medewerkers analyseren en optimaliseren als onderdeel van een totaalconcept.