Uitnodiging perslunch Cybercveiligheid 7 november

7 November 12.00u - 13.30u, Nieuwspoort, Den Haag



Volgens de meest recente risicoanalyse van online georganiseerde misdaad (IOCTA) van Europol neemt de cybercriminaliteit niet alleen toe, maar wordt vooral agressiever en zoekt meer de confrontatie op. De cybercriminaliteit richt zich daarnaast steeds minder op financiële data, maar op data in het algemeen. Hierdoor neemt het aantal datalekken toe en dat leidt weer tot een groter aantal fraude- en afpersingszaken.



Cybercriminaliteit staat al jaren hoog op de Europese agenda, zeker nu steeds meer sectoren, bedrijven en inwoners slachtoffer worden van deze vorm van criminaliteit. In sommige EU-landen beslaat cybercriminaliteit zelfs de helft van alle criminele handelingen. In juni van dit jaar trad de Cyber Security Act in werking. Deze verordening introduceert voor het eerst EU-brede regels voor de cyberbeveiligingscertificering van producten, processen en diensten. Dit is een aanvulling op de al bestaande regelgeving om online misdaad beter te kunnen bestrijden of voorkomen, harder te kunnen optreden tegen cybercriminelen en burgers beter te kunnen beschermen.



Op 7 november in Nieuwspoort zullen Wil van Gemert (Deputy Executive Director bij Europol) en Timo Koster (Ambassadeur Veiligheidsbeleid & Cyber, Ministerie van Buitenlandse Zaken) een toelichting geven over wat er op Europees en internationaal niveau gebeurt op dit terrein, en hoe Nederland daaraan meewerkt. Daarna kunt u met hen in gesprek gaan.