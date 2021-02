'Corona vraagt uiterste van mentale gesteldheid topsporters'

Dit is een expertquote van Nikki Kolman van Kenniscentrum Sport & Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Topsporters openhartig over mentale problemen



De coronapandemie vraagt niet alleen veel van de maatschappij, maar ook het uiterste van topsporters. De Olympische Spelen worden uitgesteld en er is veel onzekerheid in onder andere het kwalificatieproces. De huidige situatie zorgt bij veel sporters voor spanning en onrust, met als gevolg dat hun mentale gezondheid hierdoor een knauw kan krijgen. Hoe sporters omgaan met stress gedurende de coronapandemie is dus van cruciaal belang.



De manier waarop mensen met negatieve gebeurtenissen of stress omgaan, wordt in de psychologie 'coping' genoemd. Een copingprofiel kan helpen om sporters te herkennen die groter risico lopen op psychische problemen, en die mogelijk baat hebben bij psychologische hulp en sociale steun.



Vermijdend copingprofiel



Onder de copingprofielen vallen 'zelfredzaam', 'betrokken', 'actief en sociaal', en 'vermijdend'. Sporters die onder de eerste drie groepen vallen, geven waarschijnlijk een positieve draai aan de moeilijkheden die corona met zich meebrengt. Dat geldt minder voor de sporters met een vermijdend copingprofiel.



Sporters met een vermijdend copingprofiel voelen zich angstiger en zien ze de pandemie als bedreigender, minder controleerbaar en met ernstigere gevolgen. Daarnaast ervaren zij minder steun van vrienden en familie dan sporters met andere profielen.



Interventies om met stress om te gaan, zoals stress leren zien als een hulpmiddel om sterker uit te coronaperiode te komen, kunnen waardevol zijn tijdens de coronapandemie. Ook het aanwakkeren van het bestaande sociale netwerk van een sporter, door bijvoorbeeld contact te stimuleren met andere sporters of coaches, kan bijdragen aan het welbevinden ten tijde van corona. Een sportpsycholoog kan hierbij uitkomst bieden.



Nikki Kolman is specialist topsport bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.