Ulympics looft €10.000 uit en persoonlijke begeleiding voor goed idee

Ulympics heeft een business challenge uitgeschreven voor mensen met een goed idee die zij op de markt wil brengen. De winnaar van de business challenge wint € 10.000 startkapitaal en persoonlijke begeleiding.



De nieuwe Ulympics investeerder richt zich op business concepten die binnen een jaar rendabel zijn, de zgn. profit-ups. In dat kader organiseert Ulympics voor het eerst een business challenge waar ook studenten òf starters van WO, HBO of MBO aan meedoen. Deze doelgroep heeft vaak een fantatisch idee, maar geen middelen of kennis om hun idee op de markt te brengen. Ook speelt onzekerheid van ondernemen, zoals vast salaris en garantie op succes, een rol. Noodgedwongen belandt deze doelgroep in loondienst bij een bedrijf terwijl hun idee blijft liggen. Deelnemers van de business challenge kunnen voor 29 feb hun business plan indienen bij Ulympics.



De winnaar van de business challenge wordt op 3 april bekend gemaakt. Het startkapitaal en begeleiding biedt de winnaar alle mogelijkheden om van hun een echt succes te maken.



https://ulympics.com/