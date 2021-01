'Wegvallen sociale contacten extra zwaar voor mensen met verstandelijke beperking'

Dit is een expertquote van Inge Redeker van Vilans, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: De vagere vrienden vallen weg - NRC | ANP



Door de steeds strengere coronamaatregelen verliezen mensen kennissen uit het oog. En dat heeft veel negatieve gevolgen. Dat geldt helemaal voor mensen met een verstandelijke beperking, zo bleek al eerder uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Voor hen is het heel lastig te bevatten dat er ineens allerlei beperkingen zijn zoals een avondklok in verband met corona.



Hoe leg je dat als begeleider goed uit? Hoe ga je om met angsten van mensen met een beperking? Hoe schrijnend is het dat familie niet meer op bezoek kan komen wegens de restricties? Bij kennisorganisatie Vilans proberen we al dit soort vragen waar professionals uit zorg en welzijn tegenaan lopen, zo goed mogelijk te beantwoorden op het kennispleingehandicaptensector.nl. En we zorgen dat men oplossingen onderling kan delen.



Denk aan oplossingen als vormen van digitale dagbesteding. Of dagbesteding anders inrichten. Dat kan door anderhalve meter in te voeren, groepen die samen wonen gezamenlijk dagbesteding te geven, dagbesteding buiten, locaties bij mensen thuis organiseren, etcetera. Belangrijk om de geleerde lessen op de ene plek te delen met mensen op andere plekken. En zo te laten zien dat veel contactmomenten wel door kunnen gaan, zij het met enige creatieve aanpassingen.



Inge Redeker is senior adviseur bij Vilans.