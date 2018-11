Kookwedstrijd ‘Beste menu van de zorg’ halve finale in de ZorgHerberg

Uitnodiging: kookwedstrijd ‘Beste menu van de zorg’ halve finale



ZorgHerberg Oostpoort kookt vers, lekker en gezond voor 4 euro



Op dinsdag 6 november 2018 strijdt de ZorgHerberg Oostpoort in Amsterdam in de halve finale van 'Het beste Menu van de Zorg'. Een spannende kookwedstrijd van Distrivers in de zorg om een lekker, gezond en verantwoord 3-gangenmenu te maken binnen een budget van € 4,-. Negen zorginstellingen zitten nog in de race. In ZorgHerberg Oostpoort wordt vaak vers gekookt, door een vast team van vrijwilligers en medewerkers. Er verblijven mensen in de ZorgHerberg die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld na een operatie, een val, omdat de mantelzorger overbelast is of omdat er hospicezorg nodig is.



Een kookteam van 2 ervaren vrijwilligers en 1 medewerker van de ZorgHerberg Oostpoort strijdt op dinsdagmiddag 6 november 2018 in de halve finale van ‘Het beste menu van de Zorg’. Er zijn nog 9 zorgorganisatie in de race van deze landelijke kookwedstrijd georganiseerd door Distrivers.



‘Liefde gaat door de maag’



Petra Lamers, verpleegkundige in de ZorgHerberg Oostpoort is positief gestemd: ‘Ons kookteam is zeer gemotiveerd en maakt de heerlijkste maaltijden. Liefde gaat door de maag zeggen ze wel eens, nou dat merk je hier goed. Er wordt met liefde gekookt: heel smakelijk, moderne gerechten, verantwoord en gezond. Koken doen we gewoon in onze open keuken, dus de heerlijke geuren komen je tegemoet. Eetlustopwekkend, en dat is wat je wilt bij mensen die verzwakt zijn.’



Koken zoals thuis



Het kookteam van de ZorgHerberg Oostpoort kookt op dinsdagmiddag 6 november 2018 voor cliënten, familie en genodigden. De wedstrijdopdracht is om een driegangenmenu te bereiden met verantwoorde voedingsstoffen voor de doelgroep. De maaltijd mag slechts 4 euro per persoon kosten. Het moet er creatief en aantrekkelijk uitzien. Petra: ‘Wij voegen daar nog aan toe dat de maaltijd een huiselijke uitstraling moet hebben, dus niet klinisch of restaurant-achtig. Een beetje zoals thuis dus, én superlekker!’



Als het kookteam van de ZorgHerberg Oostpoort de halve finale van ‘Het beste menu van de Zorg’ goed doorstaat, volgt de finale. De beste zorgorganisaties strijden dan om de titel ‘Het beste menu van de Zorg 2018’ of de titel ‘Gouden Dessertlepel 2018’ voor het beste dessert van de zorg. De ZorgHerberg Oostpoort dankt haar sponsors: DUNI voor de tafelaankleding en AKB voor het serviesgoed.