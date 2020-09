Kwaliteitsherstelplan voor Havo-afdeling Cartesius Lyceum

Het College van Bestuur van Esprit Scholen en de schoolleiding van het Cartesius Lyceum hebben besloten tot een kwaliteitsherstelplan voor de havo-afdeling van het Cartesius Lyceum. Dit herstelplan is een reactie op de beoordeling door de Inspectie van het onderwijs in het kwaliteitsonderzoek van de school over afgelopen schooljaar die niet voldoende was. Het College onderkent de kritiek van de Inspectie daar waar het gaat om de achterblijvende havo-resultaten. Zij herkent zich minder in de kritiek dat er onvoldoende zicht zou zijn op de ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen. Vanzelfsprekend nemen het College van Bestuur en de schoolleiding de uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek door de Inspectie zeer serieus. Zij hebben daarom een ambitieus herstelplan ontwikkeld, dat ervoor moet zorgdragen dat de school binnen een jaar voldoet aan de beoogde kwaliteitseisen. De afgelopen jaren heeft vooral de focus gelegen op het versterken van de fysieke en sociale veiligheid binnen de school. Nu daardoor het leerklimaat verbeterd is, zal de aandacht meer gericht moeten worden op verbetering van resultaten.



Actiegerichte maatregelen

Het kwaliteitsherstelplan voorziet in een aantal concrete maatregelen die voor het schooljaar 2020/2021 worden genomen om het zicht op de leerlingen en hun leerresultaten te verbeteren. Zo benut de school de ervaring die in coronatijd is opgedaan om binnen de bovenbouw van de havo-afdeling te werken met een combinatie van verschillende lesvormen om de lestijd efficiënter te besteden en de leerlingen meer keuzemogelijkheden te bieden, waardoor de motivatie verhoogd wordt. Daarnaast wordt een datateam ingesteld om beslissingen te kunnen nemen vanuit aanwezige data-informatie binnen de school. Dat team wordt begeleid door de Universiteit van Utrecht. De medewerkers van het Cartesius Lyceum krijgen extra ondersteuning vanuit het programma ‘De Transformatieve School, om nog beter in te kunnen spelen op de behoeften van de leerlingen. Ook worden extra lessen georganiseerd ten ondersteuning van vrijwel alle vakken en zijn er twee interne zorgcoördinatoren en een remedial teacher aangesteld. Ten slotte zal een externe expert vanuit het programma ‘Leren Verbeteren', gefaciliteerd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, binnen de school aan de slag gaan om het verbeterprogramma te begeleiden.



Borging van de ambities

Veel van de beschreven maatregelen zijn al in gang gezet en medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers worden hierbij zo goed mogelijk betrokken. Vanzelfsprekend zullen de voortgang en resultaten van het verbeterplan kritisch worden gevolgd door het College van Bestuur en de schoolleiding. Ook de Inspectie van het Onderwijs zal een vinger aan de pols houden. Het uiteindelijk doel is om de kwaliteit van de havo-afdeling van het Cartesius Lyceum structureel te verbeteren en om binnen een periode van een jaar weer te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.



Het College van Bestuur is blij met de constatering van de Inspectie dat de belangrijke voorwaarden om tot duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit te komen -een positief klimaat en de wil om samen te werken- aanwezig zijn in de school.