7 december is Nationale Vrijwilligersdag. ANP Expert Support legde twee deskundigen deze stelling voor: Vrijwilligerswerk is niet te combineren naast een betaalde baan.



De experts zijn te vinden in de kolom ANP Experts in de app. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze selectie.



Ilja Beudel, projectleider vrijwilligersbeleid, IVN Natuureducatie:



“Vrijwilligerswerk is juist een geweldige aanvulling op een vaste baan. Op je werk kun je nooit al je interesses en vaardigheden kwijt. Bovendien geeft vrijwilligerswerk vaak veel voldoening. Je doet iets goeds voor de maatschappij, voor de natuur, voor een ander. Daarvoor krijg je meestal ook waardering en dat geeft energie.



“Ieder mens is meer dan alleen zijn baan. Bij IVN Natuureducatie hebben we heel veel vrijwilligers en die delen hun passie voor de natuur. Hoe heerlijk is het om naast je kantoorbaan buiten lekker vies te worden en de handen uit de mouwen te steken in het veld, samen met kinderen uilenballen uit te pluizen of afval op te ruimen langs de rivieroevers?



“Mensen hebben allemaal andere drijfveren, maar gelukkig vinden de meeste mensen het fijn om iets te kunnen betekenen. En voor IVN en dus de natuur is dat heel belangrijk, want zonder vrijwilligers zouden wij niet kunnen bestaan.”



Marian Thunnissen, lector Dynamische Talentinterventies, Fontys Hogescholen:



“Vrijwilligerswerk is prima te combineren met een baan, en biedt juist ook mogelijkheden om je werk en je loopbaan te verrijken. Allereerst is niet alleen betaald werk zaligmakend. Onbetaald werk is net zo belangrijk als betaald werk en zou ook als zodanig erkend en gewaardeerd moeten worden.



“Veel organisaties in de zorg, onderwijs, cultuur en sport kunnen immers niet draaien zonder vrijwilligers. Ten tweede biedt het vaak de ruimte om je talenten te ontdekken, in te zetten en te ontwikkelen. Daar zouden we in het kader van duurzame loopbanen en leven lang ontwikkelen veel meer mee mogen en moeten doen. Denk aan het erkennen en waarderen van de skills die in een vrijwilligersbaan zijn opgedaan.”