'Huizenkopers worden beter voorgelicht over verduurzamingsmaatregelen'

Dit is een expertquote van Maarten Eeke van der Veen van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Verduurzamen van koopwoningen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl



Huizenkopers moeten tijdens het koopproces worden geïnformeerd over mogelijkheden om hun nieuwe woning energiezuiniger te maken. Dat kan door ze direct al te wijzen op effectieve verduurzamingsmaatregelen. Vereniging Eigen Huis schreef zelf mee aan het convenant met makelaarsorganisaties, hypotheekverstrekkers en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het convenant maakt deel uit van het Klimaatakkoord.



Maarten Eeke van der Veen (VEH): "Wij pleiten al lange tijd voor energieadvies bij de koop van een woning. Dat is het uitgelezen moment om over verduurzaming na te denken, omdat na de koop vaak een verbouwing volgt. We willen dat makelaars, taxateurs, hypotheekadviseurs en anderen professionals, kopers actief wijzen op verduurzamingsmaatregelen. Uiteraard houden wij in de gaten of ze dat ook doen."



Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis bleek vorig jaar dat slechts 1 op de 12 makelaars uit eigen beweging informatie gaf aan kopers over de energieprestatie van de woning en advies over verbetermogelijkheden. Onder hypotheekadviseurs was de score niet veel beter. Maar liefst 80 % van de kopers gaf aan een dergelijk energieadvies wel te willen.



Maarten Eeke van der Veen is beleidsadviseur Verduurzaming bij Vereniging Eigen Huis.