Afgedankte auto’s in 2017 voor 98,6% nuttig toegepast

Samen met 300 partners in de autorecyclingbranche heeft ARN in 2017 een nuttige toepassing van afgedankte auto’s gerealiseerd van 98,6%. Dat blijkt uit het vandaag verschenen duurzaamheidsverslag van ARN (Auto Recycling Nederland). Met deze prestatie halen we in Nederland ruimschoots de wettelijke verplichting om 95% van het gewicht van een afgedankte auto nuttig toe te passen.



In 2017 zijn in het ARN-netwerk 196.252 afgedankte auto’s verwerkt (in 2016: 185.740). In totaal is daarmee ruim 200 miljoen kilo materiaal op verantwoorde wijze hergebruikt. Een relatief nieuw onderdeel in auto’s zijn autobatterijen. Hoewel het aantal te recyclen autobatterijen nog niet zo groot is, is de recyclingbranche klaar voor de verwachte piek.



Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties



In het Duurzaamheidsverslag 2017 legt ARN de activiteiten en doelen op het gebied van autorecycling langs de lat van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. “Voor de eerste keer spiegelt ARN het beleid en de praktijk aan deze doelen”, zegt Ingrid Niessing - Algemeen Directeur. “Als belangrijke wegwijzer heeft ARN uit de SDG’s vijf hoofddoelen geselecteerd waaraan zij een bijdrage wil, kan en gaat leveren. Deze doelen vormen het kompas voor de keuzes die ARN maakt.”



Alternatief voor storten van afval



Het behaalde percentage van 98,6% bestaat voor 87,1% uit hergebruik als product of als materiaal en voor 11,5% uit nuttige toepassing door bijvoorbeeld energieterugwinning. Hiermee is de wettelijk vereiste doelstelling van 95% nuttige toepassing ruimschoots behaald. Het resultaat is mede te danken aan de Post-Shredder Technologie (PST) fabriek die ARN sinds 2011 in bedrijf heeft en die de laatste lastige procenten behaalt om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Het afgelopen jaar heeft de PST-fabriek 15,8% (2016: 14,7%) aan de recyclingprestatie bijgedragen. De PST-fabriek bewijst dat er een alternatief is voor het storten en verbranden van shredderafval van autowrakken.



De consument profiteert



Het recyclingsysteem wordt gefinancierd door de recyclingbijdrage die wordt betaald bij de aanschaf van een nieuwe auto. Door innovaties en kostenbesparingen kan de recyclingbijdrage de komende jaren stapsgewijs omlaag. Van € 40,- in 2018 naar € 35,- per auto in 2020.



Het Duurzaamheidsverslag is te vinden op http://www.arn.nl/duurzaamheidsverslag2017