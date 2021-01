15.000 JONGEREN IN BEWEGING DOOR DE WINTER GAMES



WINTER GAMES MOTIVEREN JONGEREN OM SPORTIEF EN ENERGIEK DE DONKERE MAANDEN DOOR TE KOMEN



Woensdag 20 januari 2021 - Sinds de start van de Winter Games in de kerstvakantie zijn door heel Nederland al circa 15.000 jongeren bereikt met extra sport- en spelactiviteiten. De Winter Games, een initiatief van de Krajicek Foundation, Johan Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland, hebben als doel jongeren sportief, energiek en met een positieve mindset deze donkere wintermaanden door te laten komen. Het gaat hierbij om lokale activiteiten die zich richten op de jeugd van 13 tot en met 17 jaar. Het aantal activiteiten en deelnemers tot nu toe geeft aan dat de vraag naar sport en spel voor jongeren groot is.



De lockdown maakt meer bewegen noodzakelijk



Door de COVID-19 pandemie beweegt vier op de vijf jongeren te weinig en meer dan de helft voelt zich gespannen of gestrest. Bovendien krijgen jongeren tijdens de coronapandemie vooral te horen wat er allemaal niet mag én niet kan. Vereenzaming, thuiszitten en verveling liggen dan op de loer. Daarom is het belangrijk om hen, juist nu, een positieve impuls te geven zodat ze sportief, energiek en met een positieve mindset deze donkere wintermaanden en lockdown doorkomen.



“De Winter Games zijn echt een welkome toevoeging aan wat we al doen voor de jongerendoelgroep in Delft. We merken dat in deze periode zaken als eenzaamheid, overgewicht en onrust veel vaker voorkomen dan anders. Doordat we hen in deze tijd extra sport en spel bieden, zijn ze niet alleen sportief bezig maar maken ze ook nieuwe vrienden en helpen we ze energiek en positiever door deze periode heen te komen,” Rick Binkhorst (Buurtsportcoach Delft voor Elkaar)



Het bieden van extra sport- en spelactiviteiten aan jongeren levert een aantoonbaar positieve bijdrage op de mentale fysieke en sociale ontwikkeling van jongeren. Met de Winter Games worden jongeren gemotiveerd om in beweging te komen binnen de kaders van de coronaregels. Dat hier vraag naar is, blijkt wel uit het aantal aanvragen die binnen zijn gekomen en het aantal jongeren dat al heeft deelgenomen. Sinds de kerstvakantie hebben in totaal al 15.000 jongeren, verdeeld over 1.000 activiteiten en op meer dan 500 verschillende locaties meegedaan aan de Winter Games. Denk hierbij aan alles wat er lokaal mogelijk is: van 3x3 basketbaltraining op een Krajicek Playground, bootcamplessen op een Cruyff Court, tot een breakdance workshop.



“Sport is cruciaal voor de mentale, sociale en fysieke ontwikkeling van jongeren. Het is daarom van groot belang dat we hen binnen de maatregelen hiervoor de mogelijkheid aanbieden en hen zo ondersteunen om deze periode positiever door te komen. Het grote aantal jongeren dat tot nu al heeft meegedaan aan de Winter Games maakt deze behoefte echt duidelijk. Ik ben heel blij dat we jongeren hierin kunnen ondersteunen”, vertelt Gerlinde van Raalte (directeur Krajicek Foundation)



De Winter Games zijn gestart tijdens de Kerstvakantie en lopen door tot eind februari. Meer informatie is te vinden op http://www.wintergames2020.nl.



De Winter Games bereikten tot nu toe:



(21 december 2020 t/m 15 januari 2021)• 15.000 deelnemers



• Met in totaal 1.000 activiteiten



• Op meer dan 500 verschillende locaties



• In 107 dorpen en steden door heel Nederland



Downloadlink naar beeldmateriaal: https://we.tl/t-Z6t6SeAcD8