'Kijk naar het totaalplaatje: neem natuur mee in de bouwplannen'

Dit is een expertquote van Jelle de Jong van IVN, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Gemengde reacties op definitieve stikstofplannen Schouten (2) | ANP



Nederland kent geen stikstofcrisis, maar een crisis van de natuur en biodiversiteit. Om de Nederlandse natuur weer op te laten bloeien moeten we veel meer naar het gehele plaatje gaan kijken. Een mooi onderdeel hiervan is het ‘natuurinclusief bouwen en ontwikkelen’, dus groen direct meenemen in alle bouwplannen. Op deze manier krijgen we een win-win tussen de belangen van woningbouw en natuurontwikkeling.



Om dit te bereiken zouden de Ministeries van LNV en BZK veel nauwer samen moeten optrekken. De brancheverenigingen van projectontwikkelaars en bouwers zijn er klaar voor. Hun programma Klimaatadaptief bouwen met Natuur (KAN) biedt al veel inspiratie.



Jelle de Jong is directeur van IVN Natuureducatie