Supersint Doe-expo en prentenboek

Het verhaal van Sinterklaas evolueert in SuperSint. Het is weer een feest voor kinderen.



Is Sinterklaas een held? Vanaf 16 november geeft SuperSint antwoord. Het avontuur van SuperSint is een speciaal ontwikkelde tentoonstelling in het Limburgs Museum, waarin de heldendaden van Sint-Nicolaas uit het prentenboek SuperSint tot leven komen. Tentoonstelling en boek ademen dezelfde prachtige sfeer, en gaan allebei over de vraag waarom wij het Sint-feest vieren zoals we dat doen.



PRENTENBOEK



Kinderboekenschrijver Maranke Rinck (onderscheiden met de Zilveren Griffel) en Martijn van der Linden (winnaar van de Gouden Penseel) duiken in hun prentenboek SuperSint bekende en minder bekende legendes op rond Sinterklaas. Al eeuwen is Sinterklaas een heilige voor jongens en meisjes, voor arme mensen, vissers en zeelieden. Waar komt die heldenstatus vandaan?



Het prentenboek vol leuke weetjes verschijnt bij Uitgeverij Leopold en is vanaf 6 november in alle boekhandels in Nederland verkrijgbaar.



TENTOONSTELLING



Tegelijkertijd geeft de nieuwe doe-tentoonstelling Het avontuur van SuperSint in het Limburgs Museum iedereen de kans om zelf in het prentenboek te stappen. In de belevings-expo Het avontuur van SuperSint oefenen kleinere kinderen op speelse wijze taal, rekenen en motorische vaardigheden. Ze ontdekken dat ze, net als SuperSint in het boek, zelf iemand anders kunnen helpen. Zo helpen ze mee op het schip, klimmen ze op daken en voeren ze het paard.



Oudere kinderen en volwassenen maken kennis met de oorsprong van tradities en oude legendes rondom het Sinterklaasfeest. Het avontuur van SuperSint is in het Limburgs Museum de opvolger van publieksfavoriet Het Pakhuis van Sinterklaas. De tentoonstelling voor jong en oud loopt van 16 november tot en met 5 december.



Op 16 november pakt het Limburgs Museum extra groots uit met leuke activiteiten op de dag dat Sinterklaas aankomt in Nederland en de tentoonstelling Het avontuur van SuperSint voor het eerst open gaat voor publiek.