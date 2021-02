Zware tijden voor de cv-ketel, drukte bij verwarmingsbedrijven

Nederland is in de greep van de winter en dat is te merken bij de verwarmingsbedrijven. Veel oudere cv-ketels en toestellen met uitgesteld onderhoud begeven het deze week. Cv-onderhoudsbedrijven draaien overuren om klanten te helpen die in de kou zitten. Phoebe Man in ’t Veld van Sima Service en Onderhoud in Voorburg: ‘Vanaf gisterochtend gaat de storingstelefoon non-stop. Normaal gesproken werkt onze storingsdienst tot 10 uur ’s avonds, maar nu gaan we langer door. Niemand wil met deze temperatuur een nacht in de kou zitten.’



Huilende mevrouw



Oudere en slecht onderhouden cv-ketels zijn tijdens een vorstperiode extra kwetsbaar. Phoebe Man in ’t Veld: ‘We zien vooral gevallen waarbij de cv-ketel niet of nauwelijks onderhoud heeft gehad. En veel oude toestellen waarbij vervanging is uitgesteld. We zetten alles op alles om iedereen te helpen. Zojuist nog een huilende mevrouw aan de lijn gehad: of we zo snel mogelijk langs kunnen komen. Ons hele team zet de schouders eronder.’



Warmtepomp sneeuwvrij



Door de grote hoeveelheden sneeuw kunnen ook warmtepompen in de problemen komen. Michorius Installatiebedrijf in Haaksbergen stuurde alle klanten met een warmtepomp afgelopen zaterdag een sms: Zorg dat de buiten-unit van de warmtepomp sneeuwvrij blijft, om te voorkomen dat het toestel uitvalt. ‘Daar waren de klanten blij mee,’ zegt Yvonne Michorius. Haar bedrijf kreeg te maken met bijzondere situaties. ‘We kwamen bij een dakdoorvoer van een cv-ketel die volledig was dichtgesneeuwd. Dan valt de cv-ketel uit. Daarnaast zien we cv-leidingen die dichtvriezen door de snijdende wind.’ Tip van de vakvrouw: zet alle radiatoren in huis open, zeker in slecht geïsoleerde kamers.



Paarden in nood



De installateur schiet overigens niet alleen mensen te hulp, maar ook dieren. Yvonne Michorius: ‘In het buitengebied was een waterleiding voor de drinkbakken van paarden bevroren. Ook dat lossen we op.’



Ventilatie



Installateurs treffen tijdens deze vorstperiode veel kleumende bewoners en kapotte cv-ketels aan, maar ook gevaarlijke situaties. Patrick Schimmel van Schimmel Duurzame Technieken uit Barneveld: ‘Ik kom in huizen waar alle ventilatieopeningen zijn dichtgemaakt om de kou buiten te houden. In combinatie met een geiser, een gaskachel of een ander open gastoestel levert dat het risico op van koolmonoxidevergiftiging. Levensgevaarlijk. Ook als het vriest, moet je ventileren.’



Onderhoud



Techniek Nederland adviseert consumenten om de cv-ketel regelmatig te laten onderhouden. ‘Dat is geen verkooppraatje voor onze leden,’ benadrukt Fred Vos van de installatiekoepel. ‘Een ketel die regelmatig wordt onderhouden door een erkend installateur, is minder gevoelig voor storingen en is veiliger. Bovendien verbruikt een goed afgestelde ketel aanzienlijk minder gas.’



Tips voor veilig en comfortabel gebruik van de cv-installatie



1. Isolatie is prima, maar sluit ventilatieroosters nooit af. Dat kan levensgevaarlijk zijn door koolmonoxidevorming!



2. Stel bij strenge vorst de thermostaat niet lager in dan 17 graden. Dan is de woning ’s ochtends bij strenge vorst sneller op een aangename temperatuur.



3. Draai bij vorst de radiatoren een beetje open. Dat voorkomt bevriezing van de leidingen.



4. Laat de cv-ketel regelmatig controleren – de onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de richtlijnen die de fabrikant voorschrijft.