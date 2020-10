’t Klaslokaal in Bloemendaal eerste COVID-19-veilige sportschool

In Bloemendaal is de eerste COVID-19 veilige sportschool met UV-C-licht van Nederland geopend. Ondernemer Toby Timmers richt zich met ’t Klaslokaal op kleine groepen waarin voldoende afstand tussen sporters gewaarborgd is. In de accommodatie hangen zogenoemde UV-C-lampen van Signify, verwerkt in speciale plafondarmaturen. Ze zuiveren de lucht en maken bacteriën en virussen als COVID-19 onschadelijk. ’t Klaslokaal is een van de eerste plaatsen in Nederland waar deze stralingslampen worden ingezet in de strijd tegen COVID-19. De zogenoemde Upper Air-armaturen zijn volgens strenge veiligheidseisen en wettelijke voorschriften geïnstalleerd door Timmers Elektrotechniek uit Haarlem. Dat is als een van de eerste bedrijven op dit gebied hoogwaardig gecertificeerd.



In ’t Klaslokaal heeft ieder lid de mogelijkheid om met een personal trainer individuele sportdoelen te bepalen. Deze doelen en/of beperkingen worden ook gecommuniceerd met de groepslestrainers waardoor er tijdens groepslessen individueel maatwerk kan worden geleverd. Daarmee onderscheidt ’t Klaslokaal zich van prijsvechters en grote ketens in de branche. Toby Timmers: ‘Een sportschool waar tientallen of zelfs honderden mensen bezig zijn is zeker in corona-tijden niet meer houdbaar. En los van corona kunnen we als kleine zelfstandige aanbieder niet op tegen prijsvechters in de branche. We richten ons met een combinatie van kwaliteit en persoonlijke aandacht bewust op het hogere segment.’



’t Klaslokaal investeerde fors in innovatieve technologie zoals een hypermodern ventilatiesysteem om corona tegen te gaan. Toby’s vader en zakenpartner is Alain Timmers, eigenaar van Timmers Elektrotechniek in Haarlem. Toen hij las dat Signify op verlichtingsgebied het nieuwste van het nieuwste in huis heeft, aarzelde hij geen moment: ‘Ik heb meteen contact met ze opgenomen. Ze zijn een groot, wereldwijd opererend bedrijf dus ik betwijfelde of een kleintje als ’t Klaslokaal wel interessant voor hen zou zijn. Ja dus! We zijn geweldig geholpen en hebben nu mede op basis van de door Signify geleverde technologie de eerste Covid-19-veilige sportschool van Nederland.’



De in Bloemendaal toegepaste UV-C-armaturen worden in uiteenlopende sectoren gebruikt om lucht, oppervlakken of objecten te desinfecteren. Bijvoorbeeld in winkels, kantoren, scholen en de horeca. Samen met de deskundigen van Signify maakte Toby Timmers een plan om de UV-C-armaturen in zijn sportschool te gebruiken. William van Heugten (Key Account Manager bij Signify) kijkt met tevredenheid terug op het project in Bloemendaal: ’We zijn er trots op dat mede dankzij de door ons geboden oplossing mensen op een veilige manier kunnen sporten in ’t Klaslokaal. Bijzonder was de goede klik die we vanaf het eerste contact hadden en waardoor we met z’n allen snel en adequaat konden schakelen.’



Toby Timmers nam in het verleden sportschool Delphis in Haarlem over van zijn ouders. Vanwege de corona-crisis was hij onlangs genoodzaakt die te sluiten. Het lukte niet om in een verouderd huurpand en op basis van de 1,5 meter samenleving de exploitatie rond te krijgen. Gekozen werd voor een nieuw concept op basis van minder leden en een persoonlijke aanpak. Toen pal naast het NS- station Bloemendaal een geschikt pand beschikbaar kwam, kon dat mede op basis van de nieuwste technologie worden verbouwd.



Een half jaar nadat de corona-crisis in alle hevigheid uitbrak, is ’t Klaslokaal op de grens van Bloemendaal en Haarlem feestelijk geopend. Dat werd gedaan door Olympisch schaatskampioene Yvonne van Gennip. Zij is een goede, uit Haarlem afkomstige relatie van de familie Timmers.