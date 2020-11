'Kijk verder dan banken bij bestrijding financieel-economische criminaliteit'

Dit is een expertquote van Ton van Tulder van Institute for Financial Crime (IFFC), in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: 'Banken kunnen criminaliteit nog beter aanpakken' | ANP



Er is binnen de financiële sector een zeer groot besef dat er een breed front gevormd moet worden tegen Financieel Economische Criminaliteit (FEC). Dit vereist een grote mate van samenwerking van zo veel mogelijk spelers, waaronder (internationale) banken, maar ook van DNB en andere autoriteiten. Aan de bankenkant is hierop zeer fors geïnvesteerd in de versterking van de monitoring intern en de interbancaire samenwerking in Transactie Monitoring Nederland. Zoals aangegeven investeren banken hier tientallen miljoenen Euro’s in.



Het is gevaarlijk om vooral naar banken te kijken (en deze te beboeten) als we als maatschappij FEC willen tegengaan, terwijl de oorzaak van criminaliteit daar natuurlijk niet ligt.



Effectief bestrijden van criminaliteit vraagt verregaande (internationale) samenwerking tussen sectoren, overheden, toezichthouders en opsporingsdiensten. Op dit moment staan veel wetten en regels deze samenwerking en effectieve opsporing van FEC in de weg (bijv privacywetgeving, concurrentieregels, geheimhouding etc). We moeten criminelen zo vroeg mogelijk beletten hun activiteiten op te zetten (of toegang tot het financiële systeem te geven) en niet voornamelijk achteraf monitoren van financiële (verdachte) transacties die voortkomen uit die activiteiten.



Ton van Tulder is directeur van Institute for Financial Crime (IFFC).