HEMA Utrecht – Hoog Catharijne krijgt internationale winkelconcept

19 februari 2018 – HEMA gaat het filiaal in Hoog Catharijne in Utrecht ombouwen naar voorbeeld van haar internationale winkels. Het internationale winkelconcept dat HEMA ontwikkelde voor steden als Barcelona, Parijs en Londen is zo’n succes dat het nu ook in Nederland, België en Luxemburg wordt uitgerold.



Het belangrijkste verschil is dat de winkels in het buitenland overzichtelijker zijn en zijn ingedeeld in werelden. De winkel wordt van zaterdag 24 februari 2018 tot vrijdag 2 maart 2018 verbouwd. Op vrijdag worden bezoekers van Utrecht - Hoog Catharijne weer welkom geheten in de geheel vernieuwde winkel tijdens de feestelijke opening.



Na de verbouwing wordt het voor klanten veel eenvoudiger om artikelen te vinden en met elkaar te combineren. Zo staan alle dames- en herenmode, producten voor de badkamer, keuken, baby en woonkamer bij elkaar. Al jaren krijgt HEMA veel positieve reacties van zowel haar buitenlandse als Nederlandse klanten die tijdens hun vakantie in Frankrijk, Spanje of het Verenigd Koninkrijk een HEMA hebben bezocht. Het is vooral de overzichtelijkheid en de frisse uitstraling van de winkels die bij klanten in het oog springt. De indeling in werelden maakt in één keer duidelijk waar klanten moeten zijn. Vanaf volgend jaar zullen alle kleine winkels van HEMA naar verwachting zijn omgebouwd.



Tico Schneider, directeur HEMA Nederland: ”In de afgelopen maanden is het internationale winkelconcept uitgebreid getest onder klanten in Nederland en België. HEMA ontving tijdens de testperiode veel positieve reacties van zowel klanten als haar medewerkers. Het uitrollen van het nieuwe winkelconcept is een belangrijk onderdeel van de groeistrategie van HEMA die bestaat uit het verbeteren van de prestaties in Nederland, België en Luxemburg, internationale uitbreiding en groei van e-commerce. “







