Publiek profiteert van fusie Het Nationale Theater

Succes HNT leidt tot productie- en programmeringsinvesteringen



Op 1 januari 2017 fuseerden de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en het Nationale Toneel/NTjong tot Het Nationale Theater (HNT). Een jaar na de fusie maakt de organisatie de balans op. Lovend ontvangen voorstellingen, bezoekersaantallen boven verwachting en de introductie van nieuwe programma’s in Den Haag zorgden voor een succesvol eerste jaar. De organisatie verzekert dat de positieve resultaten volgend jaar al zichtbaar worden bij het publiek, door meer te investeren in productie en programmering.



“Theatergebeurtenis van het jaar”



Zowel met de vlakke vloer voorstelling (Ondertussen in Casablanca van Jeroen de Man) als de grote zaal voorstellingen behaalde Het Nationale Theater succes. De voorstelling die met name opviel was Eric de Vroedt’s The Nation. De vijf uur durende theaterthriller over de op hol geslagen Nederlandse multiculturele samenleving is een ware publiekshit en lokte unaniem lovende reacties van de pers uit. Zo werd de voorstelling de “theatergebeurtenis van het jaar” genoemd door NRC Handelsblad, en sprak het Parool van een “zeer belanghebbend theaterproject.” De voorstelling is vanwege het succes nog drie keer bijgeboekt in augustus 2018 in Den Haag.



Bezoekersaantallen in Den Haag boven verwachting



In de thuisstad Den Haag presteerde HNT wat betreft bezoekersaantallen boven de door de subsidienten gestelde norm. Opvallend is dat met name in het segment ‘gesubsidieerd toneel’ de Haagse theaters boven verwachting presteren. De gefuseerde organisatie beoogt om dit ‘kerngenre’ toneel de komende jaren nog verder verstevigen. De organisatie introduceerde innovatieve programma’s voor de stad onder de naam …is HOT. Op deze avonden worden actuele thema’s op interdisciplinaire wijze onder de aandacht gebracht met opvallende publieke figuren uit de stad. Ook op het gebied van educatie scoort de organisatie. De gestelde 50.000 jongeren die opbouwend in het jaar 2021 bereikt zouden moeten worden, worden al in 2017 ruimschoots gehaald. De positieve resultaten zorgen ervoor dat er al in 2018 meer geld uit de organisatie naar de producerende kant én programmering kan. Hierdoor profiteert het publiek al volgend jaar mee van het succes.



2018 en verder…



Het Nationale Theater kondigde vorige week aan per 1 januari 2018 een nieuw directiemodel te voeren. De nieuwe, driekoppige directie bestaat uit Artistiek leider Eric de Vroedt (die vervroegd het stokje overneemt van Theu Boermans) en twee directeur-bestuurders. De functies Directeur Theater en Zakelijk Directeur worden tijdelijk waargenomen door respectievelijk Cees Debets en Simon van Driel.