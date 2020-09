Ethisch Beautymerk The Body Shop opent in Gent zijn eerste nieuwe Concept Store op het vasteland van Europa

Laten we ons beste been voorzetten en de wereld onder handen nemen bij de nieuwe winkel van The Body Shop® in gent.



Nu meer dan ooit, heeft de wereld sterke lichamen nodig, vol zelfvertrouwen.



7 september 2020, Gent – Daarom rolt The Body Shop de mouwen op en brengt ze haar activistische geest terug met de lancering van haar nieuwe concept store in Gent op de Veldstraat 5-7, na succesvolle lanceringen in Engeland, Canada, Hongkong, Korea en Singapore. In het nieuwe concept is de winkel getransformeerd in een interactieve ‘activist workshop’ waar bezoekers worden uitgenodigd om producten te leren kennen, en te ontdekken hoe we met z’n allen kunnen streven naar een eerlijkere en mooiere wereld. Het is tijd om ons beste been voor te zetten en de wereld onder handen te nemen. Samen zijn we niet te stoppen.



DUURZAME ELEMENTEN IN DE WINKEL

Voor de nieuwe winkel is gebruikgemaakt van ‘groene’ materialen zoals gerecycleerd hout en gerecycleerd plastic om de milieu-impact te verminderen.



Daarnaast bevat de winkel:



• EKOply werkbladen die zijn gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal dat normaal als afval op de vuilstort zou belanden



• Stoelen van gerecycleerd staal voor de frames en gerecycleerd hout voor de zittingen.



ACTIVISM CORNER

Ontdek de activistische roots van The Body Shop en de campagnes die het bedrijf voert voor maatschappelijke veranderingen, variërend van gendergelijkheid tot een campagne tegen dierproeven voor cosmetica. Kom meer te weten over hoe het merk streeft naar een eerlijkere en mooiere wereld en hoe jij betrokken kunt worden en in actie kunt komen, samen met hun lokale en internationale netwerk van onbevreesde, betrokken activisten.



Hugues Laurençon (General Manager France & Benelux): “Wij zijn er erg trots op dat we onze nieuwe winkel openen in Gent. Het is de eerste van dit type op het vasteland van Europa en een ode aan België omdat dit het eerste land buiten Engeland was waar The Body Shop een vestiging opende, in 1978. Dit nieuwe concept vormt de belichaming van de waarden van The Body Shop en is de fysieke uitingsvorm van de verjonging van ons merk. Als B Corp hebben wij veel aandacht besteed aan ge-upcyclede en duurzame materialen. Ons team is er klaar voor om onze klanten een betekenisvolle winkelbeleving te bieden, nog eens te meer in de huidige context.”



ZET JE BESTE BEEN VOOR

Zoals altijd staat het vriendelijke, professionele team van The Body Shop klaar om klanten te helpen de winkel te ontdekken en te ervaren als nooit tevoren, met persoonlijk make-up-, body- & skincare-advies.



B CORP

In 2019 is The Body Shop gecertificeerd als B Corp, waarmee ze zich aansluit bij een selecte groep bedrijven die als gezamenlijke missie hebben maatschappelijke verandering teweeg te brengen door middel van een ethische, duurzame bedrijfsvoering. The Body Shop roept samen met de overige B Corps bedrijven wereldwijd op om te ondernemen op een manier die goed is voor zowel people als planet. Met de certificering sluit The Body Shop zich ook aan bij haar moedermaatschappij Natura, die 's werelds eerste beursgenoteerde B Corp is