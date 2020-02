Zo bewaar je de foto’s van je authentieke reisavontuur in stijl

Echte foto’s van ‘echte’ vakanties in een fotoalbum met alle ruimte voor creativiteit



Authentieke ervaringen opdoen is een van de grootste reistrends van deze jaren. We durven minder bekende bestemmingen te bezoeken en mijden de massa liever om rustig te genieten van wat een land echt te bieden heeft. Wat is er dan mooier dan een authentiek album met echte foto’s om deze herinneringen te koesteren? Gelukkig kan dat nu heel gemakkelijk; je stuurt de mooiste foto’s van je smartphone iedere maand naar klikkie, zij sturen de foto’s afgedrukt per post thuis en jij plakt ze in het luxe fotoalbum. Met hier en daar natuurlijk een leuke geschreven opmerking of grapje bij je foto’s natuurlijk, net zoals vroeger.



Het leuke aan een album waar je afgedrukte foto’s in gaat plakken is dat je ook creatief kunt zijn met het toevoegen van kleine herinneringen: plak het entreekaartje van je favoriete museum erbij of een ansichtkaart van het dorpje waar je verbleef. Zo heb je aan het einde van het jaar een persoonlijk, origineel en compleet album. Wedden dat je hier nog jaren plezier van hebt!



Het klikkie pakket bestaat uit een luxe fotoalbum, speciale pen, voldoende washi tape en een abonnement om een jaar lang de mooiste foto’s van je smartphone thuisgestuurd te krijgen. Het pakket is te bestellen op klikkie.nl voor €99,95