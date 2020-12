Omroep Brabant zorgt voor sfeervolle feestdagen

De feestdagen staan weer voor de deur. De kerst zal dit jaar wat anders zijn, evenals oud & nieuw. Maar Omroep Brabant brengt je deze feestdagen de nodige sfeer en gezelligheid. Zo word je op kerstavond in de kerststemming gebracht door een kerstconcert van OG3NE. Vervolgens kunt je om 22.00 uur online meekijken met de kerstmis en de volgende ochtend om 10.00 uur op tv de Hoogmis in de Sint Jan in 's Hertogenbosch. Op eerste kerstdag wordt samen terug gekeken op 2020 in het Brabant Nieuws Jaaroverzicht. Op tweede kerstdag wordt bekend wie tot Brabander van het Jaar is uitgeroepen. Op 30 december zie je ‘t beste van ‘t Brabants Buske, op oudjaarsavond kan je het slotconcert van Rowwen Hèze bekijken en op 3 januari is het Nieuwjaarsconcert van philharmonie zuidnederland te zien. Genoeg moois om de feestdagen met Omroep Brabant door te komen.



Digitale kerstboom



Deze kerst wordt anders dan andere jaren en het kan zijn dat je een geliefd familielid of vriend moet missen tijdens de feestdagen. Je kan voor hem of haar een kerstboodschap opnemen en ophangen in de digitale kerstboom. Zo kan je iemand verrassen met een speciale boodschap. Vanaf zondag 20 december is de digitale kerstboom te vinden op de website van Omroep Brabant.



Kerstavond 24 december



Op Kerstavond kan je kijken naar één van de kerstconcerten die OG3NE gaf in het Kurhaus in Scheveningen. Geniet van de allergrootste kersthits uit het heden en verleden. Vertolkt door de magische stemmen van OG3NE en hun eigen Big Band. Kijk kerstavond vanaf 17.50 uur, daarna ieder uur herhaald.



Ook op kerstavond kan je op de website en app van Omroep Brabant om 22.00 uur meekijken naar de mis vanuit de Sint-Jan in 's Hertogenbosch. Om zo toch vanaf de bank de hoopvolle boodschap van kerst mee kunnen krijgen. Het bekende kerkkoor Schola Cantorum brengt sfeer met hun prachtige stemmen.



Eerste kerstdag 25 december



Op eerste kerstdag is om 10.00 uur LIVE vanuit de Sint-Jan de Hoogmis zowel op TV, website, app en Facebook van Omroep Brabant te zien. Ook hier is het kerkkoor Schola Cantorum weer van de partij. De mis wordt geleid door bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch.



Dit is het jaar dat we elkaar digitaal ontmoetten, of op 1,5 meter afstand, en we thuis werkten. Hoe een virus onze provincie tot stilstand bracht maar ook tot mooie initiatieven leidde. Maar 2020 is ook het jaar van de grote brand in de Deurnese Peel en het jaar dat de wolf zich vestigde in onze provincie. Dit bijzondere jaar wordt in een dik half uur samengevat in het Jaaroverzicht Brabant Nieuws. Op eerste kerstdag vanaf 7.30 uur te zien en meerdere keren per dag herhaald.



Op eerste en tweede kerstdag van 12.00 tot 14.00 uur is er via radio en tv een speciale Graat & De Laat, waarin Jordy Graat en Christel de Laat komen met kerstgroeten van vele Brabanders.



Tweede kerstdag 26 december



Aan het einde van ieder jaar gaat Omroep Brabant op zoek naar de Brabander van het jaar 2020. Wie staat er altijd voor een ander klaar of heeft dit jaar iets bijzonders gedaan voor zijn medemens? Het publiek heeft via de website en de app van Omroep Brabant de winnaar gekozen uit tien vooraf geselecteerde kandidaten. Te zien op tweede kerstdag vanaf 07.00 uur, daarna meerdere keren herhaald.



Zondag 27 december



Iedere zondag vanaf 12.00 uur zie je alles wat Brabant bezighoudt. Presentator Arjo Kraak gaat in de talkshow KRAAK. elke zondag LIVE in gesprek met drie hoofdrolspelers uit het nieuws. Zo kijken ze o.a. terug op een veelbewogen jaar met bisschop Gerard de Korte van Den Bosch. Hij schreef het boek Het verdriet van Brabant, waarin hij woorden geeft aan de machteloosheid die hij voelde door de corona-uitbraak. En ook met Mariëlle Bartholomeus. Zij is neuroloog en werd door haar doortastend optreden als medisch directeur van ziekenhuis Bernhoven uitgeroepen tot Topvrouw van het Jaar. De derde gast is Anthony den Dekker. Hij is de zoon van Arie den Dekker, die dit jaar overleed nadat hij zichzelf uit wanhoop in brand stak bij het gemeentehuis in Oss.



Op de radiozender is weer de tijd van terugblikken in De Beste Liedjes van 2020. Uiteraard komen de grote hits voorbij maar ook die pareltjes die net onder de radar bleven. Presentator Maarten Kortlever neemt je vanaf 12.00 uur twee uur lang op sleeptouw door het muzikale jaar 2020.



Woensdag 30 december



't Brabants Buske rijdt iedere zaterdag kris kras door onze provincie op zoek naar leuke evenementen, mooie verhalen en toevallige ontmoetingen. Dat leverde hilarische, verrassende maar ook ontroerende momenten op. Zeker in dit jaar met het corona virus. Kijk naar 't beste van 't Brabants Buske 2020 op 30 december vanaf 17.50 uur, daarna ieder uur herhaald.



Oudjaarsavond donderdag 31 december



Met het Slotconcert sluit Rowwen Hèze ieder jaar het seizoen af. Doorgaans in een grote feesttent, met duizenden fans. Dit jaar gaat het anders. In een kleine feesttent zonder publiek verzorgt frontman Jack Poels met zijn formatie de 21e editie van het beroemde Slotconcert. Te zien op donderdag 31 december vanaf 17.50 uur, daarna ieder uur herhaald.



Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari



De documentaire Isn't she lovely gaat over de eind vorig jaar overleden Jazz mondharmonica speler Tim Welvaars die samen met de Bredase tenor saxofoniste Naomi Adriaansz de groep ‘Amsterdam Connection’ vormde. Hij werd gezien als opvolger van de wereldberoemde Toots Tielemans. In deze documentaire zien we hoe hun leven verlopen is en ze muzikaal zo ver gekomen zijn. Een aantal bekende Nederlanders en bekende Bredanaars vertellen hoe ze deze twee muzikanten kenden en ze zich hebben zien ontwikkelen. Te zien op 1 januari vanaf 08.40 uur, daarna meerdere keren per dag herhaald.



Van 12.00 tot 14.00 uur is er via radio en tv een speciale Graat & De Laat, waarin Jordy Graat en Christel de Laat komen met nieuwjaarswensen van vele Brabanders.



Zaterdag 2 januari



Buurten bij ASML gaat over de alternatieve Burendag van ASML. Presentator Anne-Marie Fokkens neemt je mee naar de ASML Campus in Veldhoven voor een rondleiding. Wat doet ASML nou precies? En waarom bouwt ASML alsmaar door in Veldhoven? Wat betekent het bedrijf voor de samenleving? Waarom vindt ASML de samenwerking met PSV zo belangrijk? Na het zien van deze documentaire ben je helemaal op de hoogte. Op 2 januari vanaf 18.05 uur, daarna ieder uur herhaald.



Zondag 3 januari



Iedere zondag vanaf 12.00 uur zie je alles wat Brabant bezighoudt. Presentator Arjo Kraak gaat in de talkshow KRAAK. elke zondag LIVE in gesprek met drie hoofdrolspelers uit het nieuws. Op zondag 3 januari kijken we vooruit op wat hopelijk een beter jaar gaat worden. Dat doen we in ieder geval met PSV-directeur Toon Gerbrands. Ellis Jeurissen schuift ook aan. Zij is de directeur van de GGD Brabant-Zuidoost en komt praten over de vaccinaties die later die week van start gaan.



Om 16.10 uur zendt Omroep Brabant het Nieuwjaarsconcert door philharmonie zuidnederland vanuit het concertgebouw in Eindhoven uit. Een feestelijke start van 2021! Knallende champagnekurken, met poedersuiker besneeuwde oliebollen, beste voornemens in een gouden lijstje, want 2021 is begonnen! Met het Nieuwjaarsconcert van philharmonie zuidnederland krijgt dit nieuwe jaar een vliegende muzikale start. De jonge, aanstormende Brabantse dirigent Sander Teepen en zijn orkestmusici nemen ons mee op een wervelende reis langs hoogtepunten uit Spaanse en Latijns-Amerikaanse muziek. Kijk zondag 3 januari om 16.10 uur.



Kijk deze feestdagen naar Omroep Brabant. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507. Of ga naar https://omroepbrabant.nl voor meer informatie.