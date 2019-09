Natuurhuisje plant 500.000 bomen

Natuurhuisje maakt vandaag bekend dat het de mijlpaal van 500.000 geplante bomen heeft bereikt. Het doel is om nog voor 2021 één miljoen bomen geplant te hebben. Het bedrijf, dat accommodaties in de natuur verhuurt, integreert het planten van bomen in het platform.



Massaal bossen aanplanten is volgens het toonaangevende klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) een doeltreffende manier om opwarming van de aarde te beperken. Bomen halen immers CO2 uit de lucht, een broeikasgas dat zonnewarmte vasthoudt en zo verhindert dat de aarde kan afkoelen. Helaas verdwijnen er op dit moment wereldwijd nog meer bomen dan dat er bijkomen.



Voor iedere nacht een boom



Het bedrijf plant sinds maart 2018 voor iedere geboekte nacht een boom. “Het gaat niet goed met ons klimaat en om de opwarming van de aarde te beperken moeten we rigoureus om” - aldus Natuurhuisje mede oprichter Tim van Oerle (32). “Mensen zijn meer dan ooit op zoek naar een manier om bij te dragen, maar heb je als consument het idee dat je vaak machteloos aan de zijlijn staat. We proberen samen met onze community te laten zien dat het voor individuen en bedrijven ook mogelijk is om significante impact te maken.”



Madagaskar voor maximale impact



Natuurhuisje is gestart met een eerste bomen plant project aan de westkust van Madagaskar. Eén van de voornaamste redenen hiervoor is de maximale impact op CO2 reductie. Meer informatie over het project is hier te lezen: https://www.natuurhuisje.nl/duurzaamheid