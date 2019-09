​​​​​​​Prince Claus Fund Gallery presenteert Kamala Ibrahim Ishag

Met trots kondigt het Prins Claus Fonds de opening aan van de tentoonstelling Women in Crystal Cubes op 31 oktober 2019; de solotentoonstelling van de invloedrijke Soedanese kunstenares Kamala Ibrahim Ishag. Ishag is een belangrijke grondlegger van het modernisme in Soedan, ook wel bekend als de Khartoem School. Later richtte ze de Crystalist Groep op, een conceptuele kunststroming die zich afzette tegen de traditionele kunstpraktijken in de Soedanese kunst. Women in Crystal Cubes toont een overzicht van de weg die Ishag de afgelopen halve eeuw als kunstenares aflegde. De tentoonstelling Women in Crystal Cubes in de Prince Claus Fund Gallery in Amsterdam is haar eerste solotentoonstelling in Nederland. In december 2019 ontvangt ze de Grote Prins Claus Prijs.



De tentoonstelling is samengesteld door Dr. Salah M. Hassan, Goldwin Smith Professor in de Afrikaanse- en Afrikaanse Diaspora Kunstgeschiedenis en Visuele Cultuur en directeur van het Instituut voor Comparative Modernities aan de Cornwell Universiteit (VS), en Hoor Al Qasimi, directeur en voorzitter van de Sharjah Art Foundation (Verenigde Arabische Emiraten). Women in Crystal Cubes was voor het eerst te zien bij de Sharjah Art Foundation in 2016.



Opening Kamala Ibrahim Ishag: Women in Crystal Cubes



Datum & Tijd: donderdag 31 oktober 2019 van 17.30 – 20.30uur



Locatie: Prince Claus Fund Gallery, Herengracht 603, Amsterdam



Datum & openingstijden tentoonstelling



Maandag t/m vrijdag 10.00-17.00uur



1 november 2019 t/m 1 mei 2020



Extra openingstijden tijdens het Amsterdam Art Weekend:



Vrijdag 24 november 10.00-20.00uur



Zaterdag 25 november 12.00-18.00uur



Zondag 26 november 12.00-18.00uur



Over Kamala Ibrahim Ishag



Kamala Ibrahim Ishag (1939, Omdurman, Soedan) was een van de eerste vrouwelijke kunstenaars die afstudeerde aan de School voor de Beeldende Kunst in Khartoem (1963). Ze volgde vervolgens een masterstudie aan de Koninklijke School voor de Beeldende Kunst in Londen (1964-1966). Tijdens haar studie, in de vroege jaren zestig, was ze samen met o.a. Ibrahim El-Salahi (laureaat van de Grote Prijs Claus Prijs 2013), korte tijd verbonden aan de Khartoem School. Deze kunststroming greep terug op Arabische en Afrikaanse tradities om een nieuwe identiteit te creëren voor het recent onafhankelijk geworden land.



Later keerde ze zich, samen met een aantal van haar studenten, af van deze beweging vanwege de nadruk op traditie en een door mannen gedomineerd wereldbeeld en richtte een beweging op die bekend werd als de Crystalist Groep. De groep stelde het Crystalists Manifest op waarin ze de wereld zagen als oneindig en onbegrensd, als een kristal met al zijn schitteringen, transparanties en veelzijdigheden. In haar eigen werk focust Ishag zich op het ontastbare en de spirituele aspecten van vrouwelijke ervaringen. Ze onderzocht, creëerde schilderijen en schreef academische artikelen over Zār, een traditioneel Soedanees vrouwenritueel, waarin de vrouwen door een geest bezeten zijn en in trance raken. De grote invloed van de werken van William Blake en Francis Bacon is terug te zien in Ishags portretten van misvormde figuren.



Ishag ontvangt de Grote Prins Claus Prijs op 4 december 2019 in Amsterdam. De Prins Claus Prijzen Commissie schrijft in haar verslag dat Ishag wordt geëerd o.a. voor haar “originele, levendige en indringende kunstwerken… [haar] revolutionaire …verzet tegen het gevestigde artistieke paradigma… [haar bijdrage aan] de empowerment van vrouwen... Haar bijdrage aan de kunstzinnige vorming in Soedan als docent en mentor… [en] voor haar integere en onvermoeibare [inzet] voor vernieuwende ideeën.”



Over de curators



Hoor Al Qasimi is voorzitter en directeur-oprichter van de Sharjah Art Foundation (SAF). Ze behaalde haar bachelor aan de Slade School van de Beeldende Kunst in Londen (2002), heeft een diploma in de schilderkunst van de Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunsten in Londen (2005) en een master curator hedendaagse kunst aan de Koninklijke School voor de Beeldende Kunsten in Londen (2008). Ze is momenteel werkzaam als kunstenares en curator. Met de oprichting van de Sharjah Art Foundation in 2009 is ze een van de belangrijkste vertegenwoordigers van kunst in Sharjah op zowel regionaal als internationaal gebied. Dankzij Al Qasimi is de Sharjah Art Foundation in de afgelopen tien jaar gegroeid tot een stichting met een scala aan grote wereldwijde tentoonstellingen, gastateliers voor kunstenaars en curators in de beeldende kunst, film en muziek, beurzen voor opkomende kunstenaars, en een uitgebreid onderwijsprogramma in Sharjah voor zowel kinderen als volwassenen. In 2003 was Al Qasimi medecurator van de zesde Sharjah Biënnale; sindsdien is ze directeur van de Biënnale. Al Qasimi is lid van vele internationale besturen en de Prins Claus Prijzen Commissie.



Salah M. Hassan is kunsthistoricus, kunstrecensent en curator. Hij is de Goldwin Smith Professor van Afrikaanse en Afrikaanse Diaspora Kunstgeschiedenis en Visuele Cultuur in de Afrikaanse studies en Onderzoekscentrum en de afdeling Kunstgeschiedenis en Visuele studies aan de Cornell Universiteit. Hij is ook directeur van het instituut voor Comparative Modernities aan de Cornell Universiteit. Hij is daarnaast directeur van het Afrikaans Instituut, een recent opgerichte onderzoeks- en denkgroep met een postdoctoraal studieprogramma in Afrikaanse en Afrikaanse Diaspora studies in Sharjah, VAE. Hij was auteur en (mede)redacteur van verschillende boeken (waaronder Ibrahim El Salahi; A Visionary Modernist (2013), en artikelen in verschillende magazines en andere publicaties. Hij is de redacteur en oprichter van de Nka: Magazine van de Hedendaagse Afrikaanse Kunst (Duke University Press). Hij is ook lid van de redactionele adviesraad van Atlantica en Journal of Curatorial Studies. Salah Hassan heeft vele beurzen ontvangen van o.a. de Sharjah Art Foundation, de Ford- en Rockefeller Foundation en het Prins Claus Fonds. Hij was bovendien curator en mede-curator van vele internationale tentoonstellingen, waaronder Three Crossings: Ibrahim El Salahi, Stanley Brouwn, David Hammons die tot stand was gekomen dankzij het Prins Claus Fonds en te zien was op verschillende locaties in Amsterdam in 2017-2018.



Over het Prins Claus Fonds



Het Prins Claus Fonds ondersteunt, verbindt en eert kunstenaars en voorvechters van cultuur daar waar culturele expressie wordt onderdrukt. Het Fonds staat achter diegenen die creëren, die geloven in de kracht van cultuur om de wereld te veranderen, en die nieuwe ideeën en perspectieven ontwikkelen.



Met dank aan



Het Prins Claus Fonds wordt gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Postcode Loterij, ondernemingen, organisaties en particulieren.



Deze tentoonstelling is tot stand gekomen met dank aan de vrijgevige bereidheid van de Sharjah Art Foundation om de werken uit te lenen.



Foto Credits:



Kamala Ibrahim Ishag, Variations, 1970. Plastic, paint and motos, 15.5 x 18.50 cm. Installation view, Bonina Gallery, 1970. Photo by Peter Moore.



Kamala Ibrahim Ishag, Untitled, 1953. Oil on canvas, 99.5x 80.5 cm. Courtesy of gb agency, Paris.