Anti-migraine apparaat meet zich nu ook met de beste pijnstillers

Volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek leidt een behandeling met een medische neurostimulator tijdens een migraineaanval tot een afname van de pijn. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het neurologische tijdschrift Cephalalgia. De betreffende neurostimulator brengt een tweevoudige aanpak van migraine: acute pijnbestrijding en preventie. Daarmee kan deze methode voorzien in een onvervulde behoefte van veel migrainepatiënten.



Het onderzoek, dat plaatsvond in de universiteitsklinieken van o.a. Columbia en Yale, toont aan dat 68% van de gebruikers na één uur behandeling een aanzienlijke verlichting van de pijn heeft. Van deze groep is bijna de helft zelfs volledig pijnvrij. Met deze resultaten doet de behandelmethode niet onder voor triptanen, de meest gangbare groep aanvalsmedicijnen. Naast de pijnverlichting is er de preventieve werking van de neurostimulator, die reeds in eerdere studies werd aangetoond. Bij trouw gebruik (20 minuten per dag) nemen aantal, duur en pijn van migraineaanvallen af. Een belangrijk voordeel van elektrostimulatie is de veiligheid: slechts 4,3% van de gebruikers meldt lichte bijwerkingen. Daarnaast zijn er geen lange termijn effecten.



Onvervulde behoefte



‘Neurologen hebben beschikking over een breed arsenaal aanvals- en preventieve medicatie’ zegt Hans Kerssemakers, directeur van Lux Medical, dat de neurostimulator (Cefaly Dual) in Nederland op de markt brengt. 'Voor een aanzienlijk deel van de patiënten werkt medicatie echter onvoldoende of geeft het teveel bijwerkingen'. Kerssemakers geeft daarbij als voorbeeld de verergering van de hoofdpijnklachten bij overgebruik van pijnmedicatie, die de patiënt in een vicieuze cirkel brengen. 'Verder zijn er nog de patiënten die de medicatie niet mogen gebruiken, bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten of tijdens de zwangerschap. De neurostimulator is voor al deze groepen een veilig en effectief antwoord op een onvervulde behoefte.’



Hoofdpijncentra



Cefaly heeft inmiddels ook bij veel neurologen een plek gekregen als alternatief voor of aanvulling op medicatie. Lux Medical werkt inmiddels samen met 33 van de 40 gespecialiseerde Nederlandse hoofdpijncentra, die de neurostimulator op proef kunnen voorschrijven aan hun patiënten.



Uitprobeerprogramma



Lux Medical hecht er veel waarde aan dat alleen tevreden gebruikers de neurostimulator aanschaffen en om die reden is een uitprobeerprogramma opgezet. Gebruikers kunnen middels huur van het apparaat hun ervaring opdoen.



Over de producent



De neurostimulator is een product van het Belgische medtech bedrijf Cefaly Technology SPRL. Het wordt in Nederland en Vlaanderen op de markt gebracht door Lux Medical B.V. http://www.cefaly.com/nl/