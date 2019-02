Bestuurder Eric Hisgen van Amstelring kondigt vertrek aan

Voorzitter Eric Hisgen van de raad van bestuur van zorgorganisatie Amstelring heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij legt zijn functie neer na het verlenen van decharge over de jaarrekening 2018 (begin juni 2019). Eric Hisgen: “In oktober 2019 zal ik 65 jaar worden. Ik heb dan 46 jaar gewerkt, waarvan de laatste 24 jaar in directie- en bestuurlijke functies. Die ervaring wil ik delen - na mijn vertrek - door bijvoorbeeld les te gaan geven, kleine opdrachten te doen en toezicht te houden. Vooral wil ik de komende jaren enkele idealen waarmaken en genieten van partner, kinderen en kleinkinderen. Mijn vrouw en ik dromen van een voetreis naar Salamanca, ik wil ook piano leren spelen en geschiedenis studeren. Nu Amstelring in een volgende fase van haar ontwikkeling komt is dit een geschikt moment.”



Vertrouwen, gunnen en verbinden



Voorzitter Anky Atzema van de raad van toezicht van Amstelring: “Wij voelen het aankomend vertrek van Eric als een verlies, maar hebben ook alle respect voor zijn besluit. Hij trad aan bij Amstelring in 2014, in een turbulente periode met de opdracht de organisatie te herstructureren. Eric deed dat met veel energie en een warme betrokkenheid. Vertrouwen, gunnen en verbinden waren de steekwoorden in de afgelopen jaren. Samen met de bestuurders Inge Borghuis en Ivo van der Klei gaf hij richting en vorm aan de transitie van Amstelring. Dat proces is met succes afgerond. In de komende fase van organisatieontwikkeling zal de nadruk liggen op het borgen van het vakmanschap en de besturingsfilosofie. Daarnaast zal de (her)ontwikkeling van locaties op basis van het woonprogramma en zorginnovatie veel aandacht vragen.”



Als vertegenwoordiger van Amstelring heeft Eric Hisgen regionaal in het bestuur van de Vereniging Sigra en op verschillende landelijke podia zoals RegioPlus een essentiële bijdrage geleverd. Op het gebied van arbeidsmarkt en acute ketenzorg zijn aansprekende successen in de samenwerking geboekt.



Over Amstelring



Ouderen zijn bij Amstelring welkom voor verpleeghuiszorg, dementiezorg, CVA-revalidatie en geriatrische revalidatie, tijdelijk verblijf en transferzorg, palliatieve zorg (hospice), zorg bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zorg bij de ziekte van Huntington, beschermd wonen voor voormalig daklozen/ex-verslaafden, dagbesteding, wijkzorg, thuisbegeleiding, (para)medische zorg en service aan huis. Wie tussen 18 en 65 jaar is en leeft met een lichamelijke beperking kan bij Nieuw Amstelrade - een onderdeel van Amstelring - terecht.



Er werken zo'n 4.000 mensen bij Amstelring. Amstelring is te vinden in o.a. Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp en Zwanenburg.