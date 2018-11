Finalisten Publiek Denken Top 100 Beste ambtenaar 2018 bekend

De finalisten van de Publiek Denken Top 100 Beste Ambtenaar 2018 zijn bekend. Na het tellen van ruim 11.000 stemmen die via Twitter, de website en Linkedin werden uitgebracht zijn de volgende kandidaten in de top 12 beland:



Publiek Denken Top 100 – top 12



Decentrale overheden, management:



· Marjon van der Maat, afdelingshoofd Dienstverlening, gemeente Tilburg



· Laurens Bijl, gelukscoördinator, gemeente Roerdalen







Decentrale overheden, beleid:



· Anne Langenesch, programmamanager Omgevingswet, gemeente Zaanstad



· Colin Rijmers, verbinder tussen participatie en economie, gemeente Bronckhorst



Decentrale overheden, uitvoerend:



· Annelieke Selbach, wijkmanager, gemeente Etten-Leur



· Monique Korsten, ecoloog, waterschap Limburg



Rijksoverheid, management:



· Erik Masthoff, directeur Zorg en Behandeling, Dienst Justitiële Inrichtingen, Penitentiaire Inrichting Vught



· Tessa Martens, clusterhoofd Consulaire aangelegenheden en reisadviezen, ministerie van Buitenlandse Zaken



Rijksoverheid, beleid:



· Juriaan van Kan, senior beleidsmedewerker Hoger Onderwijs, ministerie van OCW



· Marieke Jacobsen, beleidsmedewerker Slachtofferbeleid, ministerie van JenV







Rijksoverheid, ondersteunend/uitvoerend:



· Sibel Arikan, casemanager Veiligheidshuis, Dienst Justitiële Inrichtingen



· Dennis Santbulte, expert Vastgoed en Infrastructuur, Rijksvastgoedbedrijf



Juryberaad op 22 november



De nummers 1 en 2 van elke categorie worden op 22 november aanstaande voorgelegd aan een deskundige jury, die uiteindelijk de overall nummer 1, 2 en 3 kiest. De jury krijgt hiertoe de volgende informatie aangeleverd: de motivatie voor de nominatie, een korte pitch (in de vorm van een video) van de kandidaat zelf en een motivatie van de leidinggevende en een collega. Voorzitter van de jury is Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland en voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Verder nemen in de jury plaats:



· Eveline de Kruijk (secretaris-directeur waterschap Drents Overijsselse Delta)



· Ida Oostmeijer-Oosting (gemeentesecretaris gemeente Emmen)



· Hedzer Pathuis (winnaar 2018 en projectmanager stationsgebied gemeente Utrecht)



· Peter Reesink (hoofddirecteur Personeel ministerie van Defensie)



· Hans Schutte (directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs)



· Monique Vogelzang (inspecteur-generaal van het Onderwijs),



· Ellen Viergever (senior programmamanager ministerie van BZK)







PD Top 100 Beste Ambtenaar en PD Top 100 Publieksprijs



Voor de complete lijst van de PD Top 100 worden alle categorieën bij elkaar genomen, waardoor er een lijst van nummer 1 t/m 100 ontstaat. De nummer 1 van deze lijst is de publiekswinnaar (heeft de meeste stemmen). Op deze manier hebben we meerdere prijzen te vergeven: de winnaar van de PD Top 100 (aangewezen door de jury) en de publiekswinnaar (de ambtenaar met de meeste online stemmen).



Op donderdag 13 december worden de prijs voor de Beste Ambtenaar en de Publieksprijs van de PD Top 100 uitgereikt. De PD Top 100 wordt ook gepubliceerd in een special over de publieke professional, via de website en de e-nieuwsbrief. Verder worden de finalisten geïnterviewd en wordt de complete PD Top 100 (namen en functies) en een verslag van het juryberaad in deze special afgedrukt.