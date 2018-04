Digitale communicatiemiddelen grote rol bij financiële beslissingen

Pensioeninzicht bij jonge generaties nog steeds laag



Jongeren blijken nog steeds onvoldoende te weten over hun pensioen. Dat blijkt uit onderzoek onder drie generaties over financiële beslissingen van online pensioenuitvoerder BeFrank. De overheid probeert al jaren pensioenspaarders te informeren en te activeren als het om de oude dag gaat. Maar uit cijfers blijkt dat het pensioeninzicht onder de groep van 18 tot 37 jaar (generatie Y en Z) nog steeds achterblijft.



Een groot deel van de jongeren weet dan ook niet wie hun pensioenuitvoerder is; slechts 13% kan de naam noemen. Onder de groep van 37 tot 57 jaar (generatie X) ligt dat aantal aanzienlijk hoger: bijna 60%. Niet alleen de naam van hun pensioenuitvoerder is onbekend, óók weten de meesten niet hoe hun pensioenregeling er uit ziet en hoe groot het pensioenbedrag is dat tot nu toe is opgebouwd. Gevraagd naar hun schattingen komt het grootste deel niet verder dan 'net voldoende' of 'ruim voldoende'.



Pensioencommunicatie moet met de tijd mee



Een onderwerp als pensioen is geen onderwerp waar de jongere generatie zich graag mee bezighoudt. Des te belangrijker is het dat de communicatiemiddelen aansluiten bij deze generatie. Uit het onderzoek blijkt dat moderne communicatiemiddelen (waaronder WhatsApp, een chatbot en online portal) onmisbaar zijn bij het doorvoeren van wijzigingen aan je pensioen of bij het stellen van een vraag aan je pensioenuitvoerder. Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur van BeFrank: “Het is ons doel om pensioencommunicatie zo duidelijk mogelijk te maken. De voorkeuren voor bepaalde communicatiemiddelen bij het nemen van financiële beslissingen zijn van belang voor onze eigen manier van communiceren. Al onze activiteiten vinden online plaats. Wijzigingen in het pensioen kunnen dan ook eenvoudig via onze app worden doorgegeven en we zetten WhatsApp en een chatbot in als communicatiemiddel voor vragen.”



Hogere klanttevredenheid door online gemak



Dat er een relatie is tussen pensioenbewustzijn en online dienstverlening is volgens Rhebergen wel duidelijk: “Ons inlogpercentage ligt rond de 60%. Dat klinkt misschien niet indrukwekkend, maar in de pensioenmarkt is dat behoorlijk hoog. Wij merken ook dat de klanttevredenheid onder onze deelnemers hoger is als ze het gemak van online communicatie en inzicht ervaren. Op dit moment zijn we een hele nieuwe online omgeving aan het ontwikkelen met onder andere een inkomensplanner, waardoor je een compleet beeld krijgt van je financiële toekomst. Het gaat dus verder dan alleen pensioen.”



Over het onderzoek



In opdracht van BeFrank deed Panelwizard in februari 2018 onderzoek onder ruim 1000 werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Over BeFrank





BeFrank is sinds 2011 actief in de collectieve pensioenmarkt en is de eerste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland. BeFrank biedt een duidelijk pensioen, heldere communicatie, online dienstverlening en lage kosten. Zij maakt onderdeel uit van NN Group.