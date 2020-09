Minder bezoek is nu de grootste zorg van musea 

Veel mensen zijn nog terughoudend om musea te bezoeken: omdat zij liever geen gebruik maken van het openbaar vervoer of omdat ze denken dat ze altijd eerst moeten reserveren, terwijl dat niet meer overal zo is. Toch omschrijft meer dan 70% na een bezoek musea als verantwoord en veilig. Dit blijkt uit onderzoek dat de Museumvereniging heeft geïnitieerd, en dat is uitgevoerd samen met onderzoeksbureau Validators en Terra Nova Partners in Onderzoek.



Ook toont het onderzoek dat bijna twee derde van de musea (63%) nu als grootste zorg heeft dat er minder bezoekers komen. De grootste afname is te zien bij: schoolklassen, 65-plussers en buitenlandse toeristen. Dat baart op korte én langere termijn zorgen om de ontwikkeling van de publieksinkomsten, mede omdat bij eerdere crises herstel van museumbezoek lang op zich liet wachten.



De Museumvereniging, brancheorganisatie van ruim 400 Nederlandse musea en uitgever van de Museumkaart, wil daarom met de musea en andere culturele instellingen samen initiatieven ontplooien om cultuurbezoek, juist nu, te stimuleren.



Mensen vinden musea veilig, maar zijn toch bezorgd vanwege corona



Bijna alle mensen die aan de enquête deelnamen, noemen museumbezoek ontspannend (98%). Verder vindt veruit de meerderheid (zo’n 70%) dat dat veilig en verantwoord kan. Opvallend is dat mensen vaker zouden overwegen om naar een museum te gaan wanneer er vaste looproutes worden gehanteerd. Deze worden al door veel musea gebruikt, in aanvulling op de vele maatregelen die musea nemen voor een veilig en verantwoord bezoek. De Museumvereniging begrijpt, gezien de onzekerheid die mensen in deze periode kunnen voelen, de behoefte aan veiligheid en duidelijkheid. Directeur Mirjam Moll ziet ook een belofte voor de toekomst: “Over het geheel is het aantal bezoeken aan musea gedaald. We zien dat sommige mensen minder makkelijk naar het museum gaan dan voorheen, maar tegelijkertijd was er deze zomer een toename van gezinnen en millennials die een museum bezochten. Zo hebben deze zomervakantie meer kinderen meegedaan als Museuminspecteur dan ooit. Deze periode biedt musea de kans om nieuw publiek (online) te interesseren en in het museum te verwelkomen. Want corona of niet, de sterke binding van alle inwoners van ons land met museale collecties blijven we koesteren.”



Reserveren is niet meer verplicht



Sinds 1 juli zijn de richtlijnen van het RIVM voor musea versoepeld en is het museumprotocol daarop aangepast. Zo is reserveren niet meer verplicht; bijna 70 procent van de musea laat weten dat spontaan bezoek weer mogelijk is. Sommige musea kiezen ervoor de reserveringen wel in stand te houden, omdat dat in hun gebouw helpt de toegestane capaciteit optimaal te benutten, zodat bezoekers zeker weten dat er die dag plek voor hen is. De Museumvereniging benadrukt dat de meeste musea kunnen worden bezocht zonder vooraf te reserveren en adviseert mensen eerst op museum.nl te kijken.