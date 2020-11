Kwart van gemeentes niet transparant over stroomcontract

Nederlandse gemeentes zijn grootverbruikers van stroom. Dit hebben ze nodig voor de eigen kantoren en gebouwen, de straatverlichting en in grote steden soms voor het openbaar vervoer. Milieuorganisatie WISE doet onderzoek naar de duurzaamheid van deze stroomcontracten. Maar op vragen hierover aan de verantwoordelijke wethouders van maar liefst 94 gemeentes geen kwam enkele reactie. Eén gemeente heeft aangegeven niet te willen meewerken aan het onderzoek.



De milieuorganisatie probeert al maanden te achterhalen of gemeentes duurzame stroom afnemen of niet. Lisanne Boersma, campaigner energietransitie: “Gemeentes kunnen het goede voorbeeld geven door zelf Nederlandse duurzame stroom af te nemen, maar ook door gewoon eerlijk en transparant te zijn over hun huidige stroomcontract. Wij verwachten daarom van de wethouders dat zij alsnog over de brug komen met de informatie.”



Veel sjoemelstroom



Nog steeds gaan veel gemeentes, 176, voor de goedkope sjoemelstroom en niet voor de groenste stroom. Ze kopen grijze stroom in en laten die groenwassen met certificaten (Garanties van Oorsprong), vaak van wisselende kwaliteit. Deze groencertificaten zijn het bewijs dat er ergens groene stroom is opgewekt, bijvoorbeeld via Spaanse zonnepanelen of Noorse waterkrachtcentrales. Landen waar weinig vraag is naar groene stroom, verkopen deze certificaten voor een spotprijs. Hiermee wordt helaas niet per se de opwek van meer groene stroom gestimuleerd, wel de lucratieve handel in deze certificaten.



Inkopen bij de bron



Milieuorganisatie WISE is een actie gestart om gemeente te stimuleren om duurzame energie direct bij de bron in te kopen. Op die manier kopen ze echte groene stroom en niet alleen de certificaten. Dat dit wel degelijk mogelijk is, bewijzen alle gemeentes die dit al doen. De gemeente Rozendaal en Hoeksche Waard hebben toegezegd de aanbevelingen van WISE mee te nemen in hun volgende aanbesteding.