Durf te masturberen!

Reviewsites Tesstesst.nl, Climaximaal.nl en misspoppie.be slaan handen ineen.



ALMERE (Nederland), TIEL (Nederland), WILLEBROEK (België) – De 3 grootste seksspeeltjesreviewsites van Nederland en België slaan de handen ineen. Na de met groot enthousiasme ontvangen #smartballchallenge en de #teamdildo reviews, hebben Luna van Climaximaal.nl, Tess en Jay van Tesstesst.nl en Ruud van Misspoppie.be besloten vaker samen te gaan werken.



Er is een groot hiaat als het gaat over seks en seksualiteit in Nederland en België, de vele taboes die rusten op het menselijk lichaam (ongeacht je sekse), het ontdekken, accepteren en geaccepteerd worden van je seksualiteit en het plezier dat je mag hebben aan je eigen lichaam.



Door de handen ineen te slaan en op zowel de voorgrond als achtergrond vaker samen te werken hopen zij nog sterker te staan in het bereiken van hun (sociale) doelstellingen.



Ruud, Luna en Tess zetten zich onder andere in voor bodysafe seksspeeltjes die gebruik maken van veilige materialen. Jay is de enige fulltime mannelijke seks toy tester van de Benelux. Hij probeert het taboe op (anale) masturbatie voor mannen te doorbreken. En te laten zien dat je ook als man mag genieten van je eigen lichaam en je dan niet tekortschiet naar je partner of “raar” bent.



Ook op sociale media



Buiten de websites zijn Ruud, Luna, Tess en Jay ook actief op sociale media.



Sociale doelstelling



Buiten het informeren van mensen over het gebruik van sekspeeltjes en het schrijven van reviews over seksspeeltjes, hopen Jay en Tess van https://www.tesstesst.nl , Luna van https://www.climaximaal.nl en Ruud van https://www.misspoppie.be ook het sociale taboe dat rust op seksualiteit, seks en masturbatie te doorbreken. Daarom houden ze hun sites, hun content, voorlichting en workshops zo laagdrempelig mogelijk.



Wilt u meer informatie of een eventuele samenwerking neem dan contact op met Jay op 06-29336395 of via de contactformulieren op de websites.