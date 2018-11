Beursgong markeert start Foute Kersttruienactie Save the Children

Met een slag op de gong heeft acteur Eric Bouwman zojuist niet alleen de beursdag geopend, maar ook het startsein gegeven voor de Foute Kersttruienactie van Save the Children. In de aanloop naar 14 december, Foute Kersttruiendag, wordt heel Nederland gemobiliseerd om in foute kersttrui in actie te komen voor kinderen in nood.



Save the Children organiseert dit jaar voor de derde keer Foute Kersttruiendag in Nederland. Met de Foute Kersttruiendag sluit Save the Children in Nederland aan bij de Christmas Jumper Day die Save the Children UK al jaren met succes organiseert. Dit jaar is het motto van de actie in Nederland: ‘Een echte held verzamelt geld.’ Op en rondom 14 december komen in heel Nederland scholen, bedrijven en verenigingen in actie in hun foute kersttrui om geld in te zamelen voor kinderen in nood.



“De kerstperiode is voor de meeste mensen een tijd van warmte en gezelligheid, van samenzijn met familie, lekker eten en cadeautjes. Maar voor kinderen in Jemen, Syrië, Zuid-Soedan of Sulawesi is de werkelijkheid heel anders”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children. “Duizenden kinderen daar zijn hun ouders kwijtgeraakt op de vlucht voor geweld of een natuurramp, hebben geen dak boven hun hoofd, lijden honger en kou. Met de opbrengst van Foute Kersttruiendag helpen we deze kinderen. We zorgen voor onderdak en bescherming, herenigen kinderen met hun ouders en delen voedsel, warme kleding, schoenen of dekens uit.”



Alle informatie over Foute Kersttruiendag is te vinden op www.savethechildren.nl/held.