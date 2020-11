Save the Children geeft 280.000 Indiase straatkinderen een identiteitskaart

Met een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij heeft Save the Children de afgelopen twee jaar ruim 280.000 straatkinderen geholpen aan een identiteitskaart zodat ze toegang hebben tot onderwijs, bescherming en zorg. Het project is nu afgerond.



India telt 2 miljoen straatkinderen. Vaak worden ze voorbijgelopen. Ze vragen om muntgeld bij de stoplichten, dwalen rond op treinstations en slapen onder viaducten. Jongens en meisjes met dromen, talenten en ambities. Zo’n 80% van deze kinderen heeft geen identiteitskaart. Formeel zijn ze dus onzichtbaar. Ze hebben geen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. Bovendien zijn ze extra kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting.



Save the Children heeft jarenlang onderzoek gedaan naar een duurzame oplossing voor deze kinderen. De uiteindelijke oplossing bleek verbluffend eenvoudig: een officiële identiteitskaart. Deze kaart opent allerlei deuren. Kinderen kunnen ineens naar school, mogen een dokter bezoeken of krijgen hulp bij het zoeken naar familie. Om dit voor elkaar te krijgen ontwikkelde Save the Children een uitgebreid stappenplan, waarin nauw werd samengewerkt met de Indiase autoriteiten. Dit begint met onze lokale hulpverleners, die op zoek gaan naar deze kinderen. Zij nemen ze mee naar een speciaal registratiecentrum waar ze hun identiteitsbewijs krijgen.



“Het duurde best lang, maar toen ik aan de beurt was, vond ik het leuk. Ze maakten een foto van mij en ik moest mijn vingers op een apparaat leggen”, vertelt Ravi* (12). “Met mijn identiteitskaart kan ik naar school. Daarna wil ik graag verder studeren en carrière maken.”



Ook Gauri* (11) is erg blij met haar identiteitskaart omdat ze nu naar school kan. Ze wil lerares worden. “Veel mensen uit de buurt waarin ik woon zijn drugsverslaafd en doen illegale dingen. Als ik later genoeg verdien dan wil ik mijn familie hier weghalen.”



Met een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij heeft Save the Children de afgelopen twee jaar 287.045 straatkinderen in 10 steden en 4 deelstaten een identiteitskaart gegeven, waaronder Ravi en Gauri. Deze kinderen hebben nu toegang tot onderwijs, bescherming en zorg. Zo worden ze weer ‘iemand’ en krijgen ze een eerlijke kans om hun leven vorm te gaan geven.



*De echte namen van de kinderen zijn bij ons bekend.