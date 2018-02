Sterrenchef Van der Kroft van 't Nonnetje is Paling Patron 2018

Michel van der Kroft, Meesterkok bij 2-sterren-Restaurant ’t Nonnetje te Harderwijk, is door Stichting DUPAN uitgeroepen tot Paling Patron van 2018.



Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN licht de keuze voor Michel van der Kroft toe: “Als Paling Patron werpt Van der Kroft zich op als fervent voorstander van het prachtige dier dat paling heet. Hij vindt een verantwoorde afkomst van zijn producten net zo belangrijk als de kwaliteit en de smaak ervan. Michel presenteert met trots paling als culinair product en hecht daarbij belang aan een weloverwogen en verantwoorde keuze: de keuze voor paling met ESF, een keuze die bijdraagt aan projecten die de palingstand helpen te verbeteren.”



Om een verantwoorde keuze door ’t Nonnetje te onderstrepen, ontving gastheer en eigenaar van Robert-Jan Nijland een afnemerslicentie van het Eel Stewardship Fund.



Michel van der Kroft was zeer ingenomen met de award: “Paling is een mooi en bijzonder product dat veel voor mij betekent. Als twaalfjarig jongetje had ik al een baantje in de viswinkel en palingrokerij van mijn oom en tante in Hoorn. Na school was ik daar te vinden. Ik kreeg in de palingrokerij de basiskennis mee van vis en hoe je vis moet behandelen, maar ik heb ook iets meegekregen wat ik op geen school had kunnen leren, namelijk aanpakken en hard werken. Het zijn vormende jaren voor mij geweest. Door mijn aderen stroomt bloed, maar ook palingvet. Ik ben dan ook zeer vereerd met deze award, heel bijzonder!”



Dit jaar is de eerste keer dat DUPAN de Paling Patron-award uitreikt. DUPAN is van mening dat de problematiek van de palingstand niet altijd evengoed wordt benaderd, en wil met deze award mensen in de schijnwerpers zetten die op een constructieve manier bijdragen aan de verbetering van de palingstand en een ambassadeur zijn voor de Nederlandse palingcultuur. Het is de bedoeling de award jaarlijks uit te reiken aan een voorvechter uit bijvoorbeeld de wetenschap, natuurbescherming of de sector.



De mens heeft de leefmogelijkheden van paling in het verleden beperkt: vervuiling, overbevissing, maar vooral het afsluiten van leefgebied door dijken, dammen, sluizen, en de schadelijke effecten van gemalen en waterkrachtcentrales. Centraal bij het verbeteren van de palingstand staat het Eel Stewardship Fund, dat in Nederland, maar ook in andere Europese landen, bijdraagt aan projecten die de palingstand helpen verbeteren.