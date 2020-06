Duurzaam bezorgplatform Bringly breidt uit naar Utrecht

Na een succesvolle pilot opent last mile start-up Bringly haar duurzaam bezorgplatform nu ook in Utrecht. De start-up is begonnen in Amsterdam en heeft als doel om fysieke winkels te transformeren tot lokale hubs waarbij binnen 1 uur of dezelfde avond bezorgd wordt via professionele fietskoeriers.



De behoefte naar bezorgingen vanuit de winkel is volgens Laigsingh toegenomen: “Voor de corona crisis zagen we al een toename in het aantal bezorgingen en aanmeldingen. De afgelopen tijd is de behoefte van retailers naar “ship-from-store” echter in een stroomversnelling gekomen. Dankzij ons netwerk van professionele fietskoeriers en onze snelle integraties hebben we al vele retailers kunnen ondersteunen met duurzame zelfde dag bezorgingen.”



Het platform werkt enkel met professionele fietskoeriers en bundelt de volumes van zowel grote als lokale retailers om zo sneller, efficiënter en duurzamer dezelfde dag te bezorgen. Retailers zoals Rituals, Sam Friday en Nubikk bezorgen momenteel al via Bringly.