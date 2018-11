Prof. Erik Scherder & Mark Tuitert op eerste STRESSTIVAL van Nederland

We zijn gek op stress. We zijn er allemaal grootverbruiker van. Toch praten we er vaak negatief over en zijn er allerlei initiatieven om ons juist van stress af te helpen. Onterecht, want we maken er voortdurend dankbaar gebruik van. (Ja, jij ook!)



Daarom is op 4 december het allereerste STRESSTIVAL van Nederland. Een belangrijk event waar een andere kijk op stress wordt gegeven. Met grote namen als prof. Erik Scherder en Olympisch kampioen Mark Tuitert.



GEK OP STRESS



Het is namelijk niet de stress waar we last van hebben. We lijden massaal aan een gebrek aan herstel, ontdekten Suzan Kuijsten en Carolien Hamming. De focus ligt dus al jarenlang verkeerd, waardoor er een eenzijdig beeld over stress is ontstaan. En waardoor mensen maar niet snappen waarom ze stressklachten ontwikkelen. Ze schreven er een baanbrekend boek over: Gek op stress - maar niet altijd.



DE WEEK VóóR DE STRESS



Tijd voor een ode aan stress dus! Daarom organiseren Suzan en Carolien van 3 t/m 7 december 2018 de Week vóór de Stress. Met als hoogtepunt het STRESSTIVAL op 4 december. Een week lang aandacht voor alle positieve én leuke kanten van stress.





WIE ORGANISEERT ER NU EEN STRESSTIVAL?

Suzan Kuijsten & Carolien Hamming, De Stressexperts , bevorderen een positief beeld over stress.

Samen met partners Volandis en HumanCapitalCare en met Prof. Erik Scherder en Mark Tuitert maken zij hier met het STRESSTIVAL een mooi begin mee.

Doe ook mee aan onze missie: Iedereen gek op stress! Door het juiste verhaal te vertellen.

Want net als bij dieren en bij topsporters is er zonder stress geen leven, geen opstaan, geen (top)prestatie, geen activiteit of seks mogelijk.