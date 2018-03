Nedschroef breidt hoofdkantoor uit

Met de uitbreiding van Nedschroefs mondiale aanwezigheid werd ook de uitbreiding van het hoofdkantoor noodzakelijk. Nedschroef, een toonaangevende leverancier van bevestigingsmaterialen voor de automotive-industrie in Europa, heeft in het bijzijn van honderdvijftig plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van de wereldwijde automotive-industrie zijn onlangs uitgebreide hoofdkantoor in Helmond geopend.



Het interieur van het volledig gerestylede hoofdkantoor staat symbool voor de ontwikkeling die het bedrijf de afgelopen 125 jaar heeft doorgemaakt: van een lokale producent van klinknagels tot een toonaangevende internationale partner in verbindingstechnologieën en functionele onderdelen, die gretig gebruikmaakt van de mogelijkheden die onze gedigitaliseerde wereld biedt. Dit verhaal wordt gevisualiseerd door een aan de wand bevestigde draadsculptuur van 28 meter breed en een als kunstwerk ontworpen vloer van dezelfde afmeting.



Centraal in het gebouw bevindt zich de multipurpose campus, die het hart van het gebouw vormt. Rond deze centrale ruimte zijn open werkplekken en moderne vergaderruimten gemaakt, waar medewerkers, klanten en andere relaties kunnen overleggen en samenwerken.



“Met de uitbreiding van ons hoofdkantoor hebben we een omgeving gecreëerd die uitnodigt tot innovatie en netwerken. Dit is ook belangrijk om nieuw talent aan te trekken, zodat we kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar complexe technische onderdelen voor mobiliteitsconcepten van de toekomst”, zegt Mathias Hüttenrauch, CEO van Nedschroef.



Jos Smetsers, Directeur PACCAR Purchasing Europe, DAF Trucks, voegt eraan toe: “Voor de vele bevestigingsmaterialen die we in onze trucks gebruiken is Nedschroef in de afgelopen vijftig jaar de belangrijkste partner geworden voor DAF. Beide bedrijven hebben veel gemeen: ze zijn opgericht en bevinden zich in dezelfde regio en breiden zich wereldwijd in snel tempo uit, met veel toewijding en passie en gedreven door voortdurende verbetering. We zijn ervan overtuigd dat Nedschroef met het vernieuwde hoofdkantoor een werkomgeving heeft gecreëerd die klaar is voor de toekomst, zodat ze ons nog beter van dienst kunnen zijn.”



Over Koninklijke Nedschroef Holding B.V.



Nedschroef, met zijn hoofdkantoor in Helmond en een omzet van ruim EUR 629 miljoen in 2016, is een van 's werelds grootste leveranciers van bevestigingsmaterialen en andere geavanceerde, koudgevormde onderdelen voor de automotive- en luchtvaartindustrie. Bij Nedschroef werken wereldwijd 2.200 medewerkers op 26 verschillende locaties. https://www.nedschroef.com/