Zorgbalans opent coronaproof de deuren van woongemeenschap Slottuin

Vandaag zijn de deuren van woongemeenschap Slottuin in Heemstede geopend. Op een unieke locatie, vlakbij de Ringvaart en pal achter het Oude Slot in Heemstede, ligt de nieuwe woonwijk Slottuin. In dit project neemt Elan Wonen in totaal 55 woningen af van Hoorne Vastgoed, waarvan 33 appartementen aan Zorgbalans worden verhuurd. De woningen zijn gebouwd door HBB Groep uit Heemstede. De appartementen zijn voor ouderen met een intensieve zorgvraag. Symbolische sleuteloverdracht Vanwege corona heeft de opening op kleine schaal plaatsgevonden. Met vertegenwoordigers van Elan Wonen en Zorgbalans was er een symbolische sleuteloverdracht. De aanwezigen konden het nu nog onbewoonde pand van binnen bekijken. Vanaf medio september zullen de eerste bewoners hun intrek nemen in de woongemeenschap Slottuin. Uiteraard zijn belangstellenden voor een appartement altijd welkom om de locatie te komen bekijken. Rustig en groen De woonwijk Slottuin ligt dichtbij het centrum van Heemstede en is rustig en groen. Het appartementencomplex bestaat uit drie woonlagen met op elke woonlaag 11 woningen en een gemeenschappelijke ruimte. Elk appartement heeft een eigen keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer en balkon of terras. De juiste zorg In de woongemeenschap Slottuin werkt Zorgbalans volgens het uitgangspunt dat bewoners zich gehoord en gezien voelen: uw wensen en welbevinden zijn leidend. De medewerkers van Zorgbalans kennen u, zijn oprecht nieuwsgierig naar wat u interesseert en wat u graag wilt. Samen met u en uw naasten organiseert Zorgbalans de juiste zorg voor u. Wilt u meer informatie over de Slottuin, een rondleiding krijgen in het gebouw of een oriënterend gesprek voeren? Neem dan contact op met de medewerkers van Zorgbalans Zorgbemiddeling via 023 - 8 910 550. Zij helpen u graag, geven advies, bemiddelen of begeleiden u.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:



Kim Hirs, communicatieadviseur Zorgbalans, via communicatie@zorgbalans.nl of 023 - 8 918 918.



Sofie Kokmeijer, communicatieadviseur Elan Wonen, via communicatie@elanwonen.nl of 023 - 515 98 59.



Over Zorgbalans



Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. De medewerkers ondersteunen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven.



Met bijna 3.600 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers biedt Zorgbalans tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie. Dat doen zij bij mensen thuis en in ontmoetingscentra en woonzorglocaties.



Zie ook: www.zorgbalans.nl.



Over Elan Wonen



Elan Wonen is een woningcorporatie die zo’n 7.000 woningen beheert in Haarlem en Heemstede. Elan Wonen vindt dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke woning. Ook als je een laag of bescheiden inkomen hebt. Ook als je daarnaast te maken hebt met fysieke of psychische beperkingen, of kampt met andere persoonlijke of sociale problemen. En ook als je een nieuwkomer in Nederland bent. Voor deze grote en diverse groep mensen bouwt en beheert Elan Wonen sociale huurwoningen die passen bij hun mogelijkheden en behoeften.



Zie ook: www.elanwonen.nl.



Foto: De symbolische sleuteloverdracht tussen Marieke Heilbron, directeur-bestuurder van Elan Wonen, en Tamara Pieterse, bestuurder van Zorgbalans.