Was ist ein Masturbator?

Eine Masturbator für Männer ist beispielsweise ein Onahole oder eine Taschenmuschi. Das Onahole ist ein Sexspielzeug, das die Form und das Aussehen einer Vagina hat und auch als Taschenmuschi bezeichnet wird. Es gibt hier viele verschiedene Modelle. Einige sind dick und mehrlagig und wieder andere sind leicht und lose in der Hand und eigenen sich so zur Reisebegleitung. Eine Taschenmuschi kann vom Mann während der Masturbation benutzt werden. Auf diese Weise kann man das Gefühl, Sex mit einer echten Frau zu haben, nachahmen. Dadurch kann außerdem bei häufiger Anwendung die sexuelle Ausdauer des Mannes selbst trainiert werden und man hält länger durch.



Was kann man mit einer Taschenmuschi machen? Für wen sind sie bestimmt?



Ein Masturbator ist ein Sexspielzeug, das für verschiedene Zwecke verwendet werden kann. Die zwei wichtigsten Dinge, die man mit einem Masturbator machen kann, sind:



-Masturbation und das Ausleben von Fantasien



-Später zum Orgasmus kommen und seine sexuelle Ausdauer trainieren





Der Hauptgrund, warum Masturbatoren wie hier bei Motsutoys.de geschaffen wurden, ist offensichtlich das Masturbieren. Mit einem Masturbator können Sie alle Ihre Fantasien ausleben und die vielen verschiedenen Modelle bieten Ihnen die Möglichkeit, jedes Mal eine andere Fantasie zu erleben. Wollen Sie zum Beispiel mal wieder eine sehr enge Frau? Oder eher eine Frau mit einem dunklen Teint? Vielleicht eine etwas dickere Frau? Es gibt viele Modelle, die Ihnen diese Möglichkeiten und noch viel mehr bieten.



Darüber hinaus können Sie mit einem Masturbator auch dafür sorgen, dass Sie mehr Ausdauer im Bett haben und Ihre Partnerin länger stimulieren können. Finden Sie es aufregend mit einem neuen Partner Sex zu haben? Leiden Sie unter vorzeitiger Ejakulation? Dann kann es wirklich helfen, etwas öfter mit einem Masturbator zu masturbieren. Natürlich ist dies nicht genau das Gleiche wie bei einem Partner aber so gewöhnt man sich an das Gefühl der starken Stimulation. Darüber hinaus können Sie sich auch selbst trainieren und jedes Mal ein wenig länger durchzuhalten. Sobald Sie sich an das Gefühl, mit einem Masturbator oder einer Taschenmuschi zu masturbieren, gewöhnt haben, werden Sie auch in der Lage sein, länger zu können während Sie Sex mit einer Partnerin haben.



Die folgenden Punkte sind beim Kauf eines Masturbators von Motsutoys.de zu beachten:



Möchten Sie Ihren Masturbator mitnehmen können? Dann raten wir Ihnen, eine Taschenmuschi oder ein kleines Onahole zu wählen. Diese Modelle sind so konzipiert, dass sie Sie auf Reisen mitnehmen und auch unterwegs nutzen können. Darüber hinaus sind einige Modelle diskret, so dass man auf der Außenseite nicht sehen kann, dass es sich um ein Sexspielzeug handelt.



Wollen Sie Vibrationen oder nicht? Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Vibrationen während der Masturbation spüren möchten. Je nach Modell wählen Sie ein vibrierendes Modell oder nicht. Manche Masturbatoren können auch mit einem Vibro-Ei ausgestattet werden und können so, je nach Lust und Laune, benutzt werden.



Wollen Sie mehrere Tunnel? Ist Ihnen Vielfalt wichtig? Dann entscheiden Sie sich für ein Modell mit mehreren Penetrationsmöglichkeiten. Wählen Sie eine Kombination aus Anus- und Vaginapenetration oder Mund- und Vaginapenetration. Wir bieten Ihnen auch Modelle an, bei denen sie den Raum zwischen den Brüsten penetrieren können, für den so. Tittenfick.



Möchten Sie die Hände frei haben? Sie spielen gerne ungestört mit Sextoys und haben gern die Hände frei? Dann ist ein großer Masturbator oder Hüftmasturbator mit Saugnapf oder hohem Gewicht das richtige Produkt für Sie. Diese Masturbatoren können auf fast jeder Oberfläche angebracht oder abgelegt werden. Manche Masturbatoren halten auch an der Wand und können so stehend benutzt werden!



Welche Art von Struktur wollen Sie im Inneren? Nicht jeder Masturbator ist von innen heraus gleich aufgebaut. Denken Sie sorgfältig über die gewünschte Struktur nach. Es gibt Modelle, die innen sehr eng sind, Modelle mit Nieten oder Stegen oder mit starkem Vakuum.



Wie soll die öffnung aussehen? Das ist natürlich sehr stark von Ihrem Geschmack abhängig, welche Art von Masturbator Sie wollen. Auch echte Vaginas sehen nicht immer gleich aus. Wollen Sie ein Modell mit engen, kleinen Schamlippen? Oder möchten Sie ein etwas größeres Modell mit Cameltoe? Oder wollen Sie gar ein Modell, das keine echte Vagina darstellt?



Welche Arten von Masturbatoren bieten wir Ihnen bei Motsutoys.de an?



Onaholes https://www.motsutoys.de/masturbatoren/onahole.html sind die gängigsten Arten von Masturbatoren. Klein, leicht und reisefertig sind diese Masturbatoren sehr gefragt aber man sollte sich davon nicht täuschen lassen. Gerade aus dem japanischen Markt bieten wir Ihnen hier die neusten Innovationen von gefragten Herstellern an, sei es durch das Design der Tunnel oder das verwendete Material. Hier ist auch für jeden Geldbeutel etwas dabei – von Einsteigermodellen bis zur absoluten Spitzenklasse!



Große Masturbatoren https://www.motsutoys.de/masturbatoren/grosse-masturbatoren.html bilden das mittlere Segment zwischen den Onaholes und den Hüftmasturbatoren. Auch hier haben wir viel Wert auf ein breites Segment mit den neusten und besten Sextoys aus Japan gelegt. überzeugen Sie sich selbst!



Mega Masturbatoren und Hüftmasturbatoren https://www.motsutoys.de/masturbatoren/mega-masturbatoren.html sind vor allem für Genießer gebaut. Diese Masturbatoren wiegen oft ein paar Kilo und können freihändig benutzt werden. Viele bilden auch maßstabsgetreu Frauenkörper oder gar die Körper von Pornostars nach und lassen sich auf verschiedene Arten benutzen.



Blowjob Masturbatoren https://www.motsutoys.de/masturbatoren/blowjob-masturbatoren.html bleiben ihrem Namen treu und sind Masturbatoren mit einladenden Mündern und tiefen, strukturierten Rachen und Zungen. Teilweise bieten wir auch Blowjob Masturbatoren mit Gesichtern oder ganze penetrierbare Köpfe mit allem drum und dran an!



Brust Masturbatoren https://www.motsutoys.de/masturbatoren/brust-masturbatoren.html können für den Tittenfick benutzt werden. Einige Modelle bieten darüber hinaus auch noch Brustwarzen mit Funktion an, diese können mit milchigem Gleitgel (auch bei uns erhältlich) gefüllt werden und spritzen bei Druck auf die Brüste ab!



Zubehör für Masturbatoren https://www.motsutoys.de/zubehor.html brauchen Sie, wenn Ihre Masturbatoren lange halten sollen und um die Hygiene zu gewährleisten. Aber auch Zusatzprodukte wie Gleitgel, die oben genannten Vibro-Eier oder verschiedene Aufsätze oder aufblasbare Liebespuppen, die sich für den Einsatz mit Masturbatoren eignen, finden Sie bei Motsutoys.de!



