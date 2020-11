Feestelijke opening Wam Denim Zaandam op 7 november

Het kledingmerk voor heren Wam Denim opent de deuren van haar nieuwe winkel in Zaandam op 7 november. De winkel is gevestigd aan de historische winkelstraat, aan de Gedempte Gracht 8.



“De opening van de winkel zien we als een kans om de beste winkelervaring te bieden voor Zaandammers en mensen uit de regio die de Gedempte Gracht bezoeken voor een dagje winkelen”, zegt CEO Samim Nasrollah.



De winkelketen blijft ondanks de crisis het aantal winkels uitbreiden. De opening van Wam Denim Zaandam past bij die strategie. In de winkel kun je terecht voor een breed assortiment aan overhemden, truien, jassen, jeans en colberts. Het merk is vooral sterk in overhemden: ze zijn frivool en kleurrijk voor een schappelijke prijs, maar het blauwe werkoverhemd is er ook te vinden. Wam Denim heeft inmiddels meer dan 40 filialen in Nederland en staat bekend om zijn Italiaanse herenmode.



De vestiging wordt om 10.00 uur op feestelijke wijze op 7 november geopend voor het publiek. “Onze collega’s op de werkvloer zijn personal shoppers op locatie. Ze komen met advies en helpen de man echt aankleden. Deze persoonlijk benadering is wat de winkelbeleving in onze winkels zo sterk maakt en waarom fysieke winkels voor ons belangrijk blijven.”



Tijdens de feestelijke opening kunnen klanten die behoefte hebben aan stijladvies een afspraak maken met een personal shopper voor een privé shopping-sessie. De door de corona ingegeven prijsaanpassing naar de helft van de prijs op de gehele collectie, maakt de opening van de winkel extra interessant voor Zaandammers.



Het bedrijf zegt dat deze persoonlijke benadering de reden is om het aantal winkels uit te breiden. “Deze persoonlijke benadering is online niet te vangen.” “In de kern zitten wij in de business van mensen de mogelijkheid te geven om alles uit leven te halen”, zegt Nasrollah. “Clothes make the man is het oude adagium. Ik denk dat dat klopt. Ik hoor ook van onze collega’s op de winkelvloer dat klanten het merk associëren met zelfvertrouwen, stijlvol, kleurrijk. Prachtig vind ik dat!”