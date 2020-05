OK Leerplein lanceert e-learningmodulen voor de OK

Vandaag vindt de lancering van een nieuw leerplatform voor OK-professionals plaats: OK Leerplein. OK Leerplein is opgezet om het gehele OK-team van gerichte scholing te voorzien. De modulen beslaan zowel de chirurgie als de anesthesie en recovery, maar zijn ook buiten de OK goed te gebruiken. “Constante scholing voor professionals in de zorg is een vereiste. Nieuwe situaties leveren nieuwe uitdagingen op, de Coronacrisis bevestigt dit op onmiskenbare wijze,” aldus Asaf Gafni, directeur van ExpertCollege.



Voor de operatieassistenten komt een compleet pakket voor alle specialismen, te beginnen met orthopedie, traumatologie, gynaecologie en cardiothoracale chirurgie. Dit pakket wordt de komende maanden aangevuld met alle andere OK-gerelateerde specialismen. Daarnaast ontwikkelt OK Leerplein serieus gaming, voor zowel beginnende als ervaren professionals. Voor gediplomeerde anesthesiemedewerkers en recoveryverpleegkundigen is de e-learning vooral een verdieping voor hun kennis en vaardigheden. Daarnaast bieden deze modulen – bij het verwachte ontbreken van congressen het komend jaar – de optie om accreditatiepunten voor dit jaar veilig te stellen.



OK Leerplein: bijzondere samenwerking



De samenwerking die tot OK Leerplein heeft geleid, is in alle opzichten bijzonder. ExpertCollege is gespecialiseerd op het gebied van e-learning in de zorg. OK Visie is het platform voor de OK. Door samen te gaan in OK Leerplein worden de kennis en kunde op beide gebieden, e-learning en de OK, efficiënt samengebracht. Daarbij brengt OK Visie niet alleen haar verschillende media in (krant, magazine, website), maar ook haar breed opgezette netwerk.



Coronacrisis



Een groot deel van de ziekenhuizen heeft al kennis kunnen nemen van de leermethodiek van OK Leerplein, vertelt Martijn Lupke van OK Visie. “Al ruim vóór de Coronacrisis, waren wij met ExpertCollege bezig met de ontwikkeling van dit leerplatform. Toen ineens de IC’s overbelast raakten, maar ook het zorgpersoneel erg moest bijschakelen om nieuwe vaardigheden rondom beademing en anesthesie aan te leren, hebben we geen seconde geaarzeld en meteen gehandeld. We hebben toen besloten om alvast een deel van de anesthesiemodulen gratis ter beschikking te stellen, met name voor OK-personeel dat op de IC ingezet ging worden. Hier is door bijna ieder ziekenhuis in Nederland en Vlaanderen dankbaar gebruik van gemaakt.”