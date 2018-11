Stokke Tripp Trapp Dinner haalt €30.000 op voor Prinses Máxima Centrum

Prêt-à-Pregnants Janine Kho organiseert voor vierde keer hét charity event van het jaar



Amsterdam, 20 november 2018 - Vrijdagavond vond de vierde editie van het Stokke Tripp Trapp Dinner plaats in de Amsterdamse Vondelkerk. Tijdens dit jaarlijks event, een initiatief van online parenting lifestyle magazine Prêt-à-Pregnant in samenwerking met het Noorse kindermerk Stokke, wordt geld ingezameld voor een goed doel. Dit jaar was dat het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. In totaal werd er €30.000- opgehaald. De organisatie was wederom in handen van multi-onderneemster Janine Kho, onder meer founder en eigenaresse van Prêt-à-Pregnant.



85 inspirerende, ondernemende vrouwen - én moeders - kwamen vrijdagavond samen, geheel in stijl van het circusthema en iedere genodigde mocht plaatsnemen op een iconische Tripp Trapp stoel van Stokke; de Chair for Life. Aanwezigen kochten hun plek aan tafel door een Tripp Trapp aan te schaffen, waarvan de volledige opbrengst naar het goede doel gaat. Onder de aanwezigen waren onder andere Ruba Zai, Giovanca, Carolien Spoor, Romy Boomsma, Chantal Bles, Kelly Weekers en Lucy Woesthoff.



Naast een plek aan tafel werd er ook op andere manieren geld opgehaald: geheel in stijl met het circus thema van deze editie was een fun fair georganiseerd waar verschillende bedrijven aan deelnamen. Ieder bedrijf haalde met de verkoop van lootjes voor een eigen attractie, zoals touwtje trekken en een grijpmachine, extra geld op voor het goede doel. Naast de attracties vond er ook een speciale veiling plaats waarbij er bijzondere items zoals een kunstwerk van Selwyn Senatori en een bokssessie met Rémy Bonjasky onder de hamer zijn gegaan. De avond eindigde met een groots feest voor extra genodigden.



Over het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie



Jaarlijks krijgen circa 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum, het Prinses Máxima Centrum. In het Centrum zijn de hoog complexe zorg, research en opleidingen van de kinderoncologie geconcentreerd. Met als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Nauwe samenwerking tussen zorg en research zal leiden tot meer genezing van kinderen met kanker. Met minder nadelige effecten op latere leeftijd. Op 18 mei 2018 jl betrok het Prinses Máxima Centrum haar nieuwe gebouw, tegenover het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Vanaf dan is alle zorg en research voor kinderen met kanker gebundeld in één topcentrum. Het Prinses Máxima Centrum is het grootste kinderkankercentrum van Europa.