'Uit de bak, snel weer aan de bak'

Netwerkbijeenkomst detentie en arbeid



Voor ex-gedetineerden is het vinden van een baan een lastige opgave. Exodus helpt hen hierbij, maar kan dit niet zonder de medewerking van het bedrijfsleven. Op vrijdag 6 april 2018 organiseert Exodus een netwerkbijeenkomst in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Dit in het kader van het project Exodus Connect waarin Exodus de samenwerking met het bedrijfsleven opzoekt.



Op de bijeenkomst komen partijen bij elkaar die actief zijn om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt uitzicht op een baan te geven. Van werkgevers, zorgverleners tot overheidsinstanties. De organisatoren nodigen iedereen uit om actuele vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt en detentie met elkaar te bespreken en met elkaar aan te pakken.



Deze netwerkbijeenkomst is een initiatief van Exodus en is de tweede in een reeks van 5 netwerkbijeenkomsten in de regio’s waar Exodus werkzaam is. Exodus presenteert een inspirerend programma waarbij de huidige arbeidsmarkt in de regio Zuid-Nederland en de consequenties hiervan voor (ex-)gedetineerden centraal staat.



Over Exodus



Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.



Programma



15.30 - 15.45 uur: Inloop met koffie/thee



15.45 - 16.00 uur: Welkom



16.00 - 17.00 uur: Kennis- en inspiratiesessies, door werkgevers, gemeente Den Bosch en deelnemers van Exodus



Vanaf 17.00 uur: Netwerkborrel